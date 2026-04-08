Cadena de supermercados mayoristas entró en concurso preventivo en medio de despidos y cierres de sucursales

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"El caso es testigo y lo vinculan directamente con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei", señalaron en ese entonces desde el Sindicato de Empleados de Comercio citados por el sitio especializado.

Justamente esa falta de indemnizaciones y la cesación de pagos en general fue lo que impulsó la medida del Juzgado Comercial N°1, que consideró el procedimiento legal como un "gran concurso".