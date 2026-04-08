Cadena de supermercados mayoristas entró en concurso preventivo en medio de despidos y cierres de sucursales
La empresa Caromar entró en concurso preventivo de quiebra tras bajar la persiana en sus locales de Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo.
En un contexto de crisis económica y caída del consumo se difundió esta semana que la cadena de supermercados mayoristas Caromar entró en concurso preventivo de acreedores, el paso previo a decretar su quiebra. La compañía ya cerró numerosos locales y despidió a alrededor de 100 empleados.
Caromar es propiedad de la familia Manassero y tiene bajo su órbita a marcas como El Coloso. En la actualidad tiene cinco locales activos: tres en la provincia de Buenos Aires (Laferrere, Moreno y José C. Paz), uno en Santa Fe (más precisamente, en Rosario) y otro en la ciudad de Neuquén.
Según informó el sitio InfoGremiales, la compañía reportó una caída de poco más del 41% en sus ventas entre noviembre de 2024 y el mismo mes, pero de 2025. Los motivos tienen que ver no sólo con la disminución de la demanda sino también con el aumento de competencia en materia de precios.
A este contexto de crisis económica y del consumo le siguieron cierres de sus sucursales en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo, con alrededor de 100 despidos.
El conflicto con los trabajadores -despedidos y los que siguen en sus puestos- es tal que ya en enero de este año aparecieron pintadas contra Jorge Manassero y compañía en los frente del local de Mar del Plata y hubo cortes en la ruta 88 para protestar por la falta de pago de indemnizaciones de 15 personas que habían sido desvinculadas en diciembre de 2025 por citar un ejemplo.
"El caso es testigo y lo vinculan directamente con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei", señalaron en ese entonces desde el Sindicato de Empleados de Comercio citados por el sitio especializado.
Justamente esa falta de indemnizaciones y la cesación de pagos en general fue lo que impulsó la medida del Juzgado Comercial N°1, que consideró el procedimiento legal como un "gran concurso".
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