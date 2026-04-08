El golazo de Julián Álvarez para el 1-0 de Atlético de Madrid ante Barcelona por Champions League
El delantero marcó un golazo de tiro libre para Atlético de Madrid ante Barcelona tras la expulsión de Cubarsí en la ida de cuartos de final de Champions League
Atlético de Madrid logró golpear primero ante Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League gracias a un golazo de Julián Álvarez, que aprovechó un tiro libre tras la expulsión de Pau Cubarsí.
La jugada que cambió el partido se produjo a los 41 minutos del primer tiempo, cuando el defensor central del conjunto catalán derribó a Giuliano Simeone cuando se iba mano a mano con el arquero. Tras la revisión del VAR, el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja al juvenil. A partir de esa infracción, el delantero argentino se hizo cargo del tiro libre y ejecutó un remate preciso que se metió en el ángulo, dejando sin respuestas al arquero rival y estableciendo el 1-0 para el equipo dirigido por Diego Simeone.
El gol llegó en un momento clave del encuentro y le permitió al Atlético de Madrid tomar ventaja como visitante en una serie muy pareja, ante uno de los candidatos al título. El conjunto colchonero buscará sostener la diferencia en el resultado para encarar con mayor tranquilidad el partido de vuelta, con el objetivo de avanzar a las semifinales de la Champions League y dar uno de los grandes golpes de la competencia europea.
El golazo de Julián Álvarez para el 1-0 de Atlético de Madrid ante Barcelona por Champions League
Barcelona vs. Atlético de Madrid: formaciones
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Barcelona vs. Atlético de Madrid: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Camp Nou (Barcelona, España).
- Árbitro: István Kovács.
- VAR: Christian Dingert.
- TV: Fox Sports y Disney Premium+.
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