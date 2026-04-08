El golazo de Julián Álvarez para el 1-0 de Atlético de Madrid ante Barcelona por Champions League

La jugada que cambió el partido se produjo a los 41 minutos del primer tiempo, cuando el defensor central del conjunto catalán derribó a Giuliano Simeone cuando se iba mano a mano con el arquero. Tras la revisión del VAR, el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja al juvenil. A partir de esa infracción, el delantero argentino se hizo cargo del tiro libre y ejecutó un remate preciso que se metió en el ángulo, dejando sin respuestas al arquero rival y estableciendo el 1-0 para el equipo dirigido por Diego Simeone.