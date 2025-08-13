PSG vs Tottenham, por la Supercopa de Europa 2025: horario, formaciones y TV
El campeón de la Champions y el ganador de la Europa League medirán fuerzas en busca del primer gran título continental de la temporada.
El Bluenergy Stadium de Údine, en Italia, será testigo este miércoles de un cruce de alto voltaje entre dos potencias del fútbol europeo: Paris Saint-Germain (PSG) y Tottenham Hotspur, quienes buscarán levantar la Supercopa de Europa y arrancar la temporada con un trofeo en sus vitrinas.
El encuentro comenzará a las 16. El árbitro portugués Joao Pinheiro será el encargado de impartir justicia, acompañado en el VAR por los alemanes Marco Fritz y Bastian Dankert, junto al francés Jérome Brisard.
El PSG, dirigido por Luis Enrique, llega tras una campaña inolvidable en la que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa local y la UEFA Champions League, con una histórica goleada 5-0 al Inter de Milán en la final. Sin embargo, no todo fue alegría: en el cierre de la temporada sufrió un duro revés al perder 3-0 contra Chelsea en la final del Mundial de Clubes, un golpe que todavía resuena en París.
Enfrente estará el Tottenham, que despidió a Ange Postecoglou, y se ganó su lugar en esta definición al proclamarse campeón de la UEFA Europa League. Ese título no solo cortó una sequía de varios años, sino que además aseguró su clasificación a la próxima Champions League, un objetivo clave para los londinenses.
Los Spurs contarán con la presencia estelar del argentino Cristian “Cuti” Romero, pieza fundamental de la zaga y que, pese a los rumores que lo vinculaban al Atlético Madrid, continúa en el club. El duelo promete un choque de estilos: la posesión y contundencia ofensiva del PSG frente a la intensidad y velocidad en las transiciones del Tottenham.
PSG vs Tottenham: probables formaciones
- PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.
PSG vs Tottenham: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Bluenergy Stadium (ITA).
- Árbitro: Joao Pinheiro (POR).
- VAR: Marco Fritz (ALE), Bastian Dankert (ALE) y Jérome Brisard (FRA).
- TV: Fox Sports, ESPN y Disney +.
