Puerto Rico vs. Selección Argentina por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llega la Selección Argentina

Tras la victoria con mayoría de titulares pero sin Lionel Messi ante Venezuela, el campeón del mundo puede aprovechar para probar alternativas, en la segunda de las pruebas de cara a la próxima Copa del Mundo.

El astro rosarino fue baja el viernes pasado, mientras que sí estuvo, al día siguiente y durante los 90 minutos, en la goleada 4-0 de Inter Miami ante Atlanta United por la Major League Soccer (MLS), por lo que podría regresar al equipo argentino este martes, aunque su presencia no fue confirmada por parte de Scaloni.

El DT sí había adelantado en la primera rueda de prensa que jugadores como José López y Lautaro Rivero iban a sumar sus primeros minutos en la Selección Argentina durante esta gira, por lo que alguno podría ir de arranque.

Entre las novedades, Leo Balerdi volvería a la titularidad en su búsqueda de quedarse con un lugar entre los 26 para el Mundial, mientras que el entrenador volvería a probar a Nico González de lateral izquierdo, ante la falta de variantes en esa posición.