Lionel Messi anunció la Messi Cup: un torneo Sub-16 con los mejores clubes del mundo en Miami
El astro argentino lanzó una competencia con su nombre, un certamen juvenil internacional que reunirá a ocho equipos de élite del 9 al 14 de diciembre en Florida.
Lionel Messi sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al anunciar la Messi Cup, un nuevo torneo de fútbol juvenil que reunirá a algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. La competencia, destinada a la categoría Sub-16, se jugará del 9 al 14 de diciembre en el complejo deportivo del Inter Miami, con la gran final en el Chase Stadium.
"Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!", escribió el 10 en sus redes sociales, junto al hashtag #MessiCup.
Los equipos que participarán de la Messi Cup
Según el comunicado oficial, la Messi Cup combinará deporte, cultura e innovación, con experiencias interactivas y una plataforma digital para seguir el evento desde cualquier parte del mundo. En total se jugarán 18 partidos en menos de una semana, con el objetivo de impulsar el desarrollo del talento juvenil y fortalecer los lazos entre el fútbol formativo y el profesional.
Los equipos confirmados son:
-
Barcelona (España)
Manchester City (Inglaterra)
Atlético de Madrid (España)
Chelsea FC (Inglaterra)
Inter de Milán (Italia)
River Plate (Argentina)
Newell’s Old Boys (Argentina)
Inter Miami (Estados Unidos, anfitrión)
La Messi Cup, una iniciativa de 525 Rosario
La Messi Cup es un proyecto de 525 Rosario, la productora fundada por Lionel Messi en 2024. Su CEO, Tim Pastore, explicó que “la Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana”. Aunque la primera edición se desarrollará en Miami, la organización ya planifica futuras ediciones en otras ciudades del mundo, buscando convertirla en una referencia del fútbol juvenil internacional para que muchos chicos puedan ir dándo sus primeros pasos en el deporte.
