Lionel Messi anunció la Messi Cup: un torneo Sub-16 con los mejores clubes del mundo en Miami

Barcelona (España)

Manchester City (Inglaterra)

Atlético de Madrid (España)

Chelsea FC (Inglaterra)

Inter de Milán (Italia)

River Plate (Argentina)

Newell’s Old Boys (Argentina)

Inter Miami (Estados Unidos, anfitrión)

La Messi Cup, una iniciativa de 525 Rosario

La Messi Cup es un proyecto de 525 Rosario, la productora fundada por Lionel Messi en 2024. Su CEO, Tim Pastore, explicó que “la Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana”. Aunque la primera edición se desarrollará en Miami, la organización ya planifica futuras ediciones en otras ciudades del mundo, buscando convertirla en una referencia del fútbol juvenil internacional para que muchos chicos puedan ir dándo sus primeros pasos en el deporte.