Quién es José Manuel López, el delantero que debuta en la Selección Argentina
El delantero del Palmeiras, que viene de brillar ante River en la Copa Libertadores, tiene la gran chance este martes, en busca de un lugar en el Mundial 2026.
La Selección Argentina se prepara para un nuevo amistoso y todas las miradas están puestas en el debut de José Manuel "Flaco" López, el delantero de Palmeiras que se ha convertido en la gran sorpresa de las recientes convocatorias de Lionel Scaloni.
El correntino, que será titular este martes contra Puerto Rico, no solo recibe un reconocimiento a su explosivo presente en Brasil, sino que también inicia formalmente su lucha por un lugar entre los 26 convocados al Mundial 2026.
El entrenador sorprendió con sus elogios durante la conferencia de prensa, y este martes le da la chance de ser titular en su debut absoluto, como respaldo al gran presente.
Quién es el "Flaco" López
El "Flaco" López, nacido en San Lorenzo, Corrientes, el 6 de diciembre de 2000, es un delantero centro de 24 años cuyo perfil físico y estilo de juego lo distinguen dentro del plantel argentino.
Con una imponente estatura de 1,90 metros, López se destaca por su gran capacidad de referencia en el área y su juego aéreo, características que ofrecen una alternativa táctica diferente a la movilidad y versatilidad de atacantes como Julián Álvarez o Lautaro Martínez.
Tras realizar gran parte de sus inferiores en Independiente, donde una grave lesión en la cintura casi lo fuerza al retiro, encontró su lugar en Lanús, club con el que debutó en Primera División. Su perseverancia, que incluyó un paso por el fútbol de liga regional en Colegiales de Tres Arroyos, fue la clave de su resurgimiento.
Su explosión definitiva se consolidó tras su transferencia a Palmeiras en julio de 2022. Después de un período de adaptación, el año 2024 marcó su despegue con un rendimiento notable que lo convirtió en el máximo goleador del equipo brasileño.
Su momento cumbre reciente fue alzarse como el máximo goleador del Campeonato Paulista 2024, con 10 tantos. La convocatoria de Scaloni, que la prensa ha calificado como una "apuesta", es el justo premio a su promedio goleador disparado y a su rendimiento sostenido en uno de los gigantes de Sudamérica.
Ahora, con la oportunidad de ser titular, López buscará demostrar que su perfil distinto puede ganarle un cupo en la lista final rumbo a la Copa del Mundo.
