Quién es José Manuel López, el delantero que debuta en la Selección Argentina

Con una imponente estatura de 1,90 metros, López se destaca por su gran capacidad de referencia en el área y su juego aéreo, características que ofrecen una alternativa táctica diferente a la movilidad y versatilidad de atacantes como Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Tras realizar gran parte de sus inferiores en Independiente, donde una grave lesión en la cintura casi lo fuerza al retiro, encontró su lugar en Lanús, club con el que debutó en Primera División. Su perseverancia, que incluyó un paso por el fútbol de liga regional en Colegiales de Tres Arroyos, fue la clave de su resurgimiento.

jose manuel flaco lopez palmeiras 1

Su explosión definitiva se consolidó tras su transferencia a Palmeiras en julio de 2022. Después de un período de adaptación, el año 2024 marcó su despegue con un rendimiento notable que lo convirtió en el máximo goleador del equipo brasileño.

Su momento cumbre reciente fue alzarse como el máximo goleador del Campeonato Paulista 2024, con 10 tantos. La convocatoria de Scaloni, que la prensa ha calificado como una "apuesta", es el justo premio a su promedio goleador disparado y a su rendimiento sostenido en uno de los gigantes de Sudamérica.

Ahora, con la oportunidad de ser titular, López buscará demostrar que su perfil distinto puede ganarle un cupo en la lista final rumbo a la Copa del Mundo.