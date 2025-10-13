Selección Argentina Sub-20: las tres bajas clave antes de la semifinal del Mundial ante Colombia

El desafío que tiene Diego Placente de cara a las semifinales del Mundial Sub 20 ante Colombia

Con tres titulares ausentes, Diego Placente busca mantener el equilibrio y el nivel de juego que llevó al equipo hasta esta instancia. El cuerpo técnico trabaja en la reestructuración táctica para que la Albiceleste Sub 20 pueda sostener su identidad ofensiva y la solidez defensiva mostrada en los últimos encuentros. El objetivo es claro: superar a Colombia y alcanzar una final mundialista Sub 20, algo que Argentina no consigue desde 2007 y que viene buscando de una manera muy intensa en las últimas competencias dónde no estuvo al nivel.