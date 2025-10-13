Selección Argentina Sub-20: las tres bajas clave antes de la semifinal del Mundial ante Colombia
Carrizo, Montoro y Pierani no estarán en el duelo del miércoles por lesión y suspensión. Placente analiza variantes para mantener el nivel en busca de la final.
La Selección Argentina Sub 20 deberá reconfigurar su formación de cara a la semifinal del Mundial de Chile frente a Colombia, luego de confirmarse tres ausencias importantes: Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Valente Pierani.
El equipo de Diego Placente, que viene de vencer por 2-0 a México y sigue demostrando un gran nivel colectivo que lo posiciona cómo una de los grandes candidatos al título, buscará llegar a una final mundialista después de 18 años, aunque deberá hacerlo con varias modificaciones obligadas.
Las tres ausencias confirmadas que tendrá Diego Placente en la Selección Argentina Sub 20
Valente Pierani: sufrió un esguince en la rodilla y quedó descartado para el duelo del miércoles. Su reemplazante más probable es Juan Manuel Villalba, aunque Santiago Fernández —expulsado en el debut ante Cuba— podría regresar al once inicial.
Maher Carrizo: no podrá estar por acumulación de amarillas. En su lugar, Ian Subiabre y Santino Andino aparecen como las principales alternativas para ocupar el mediocampo.
Álvaro Montoro: se fracturó la clavícula en el 4-0 ante Nigeria y quedó marginado del torneo. Gianluca Prestianni, quien lo reemplazó ante México, sería el elegido para ocupar su lugar desde el arranque.
El desafío que tiene Diego Placente de cara a las semifinales del Mundial Sub 20 ante Colombia
Con tres titulares ausentes, Diego Placente busca mantener el equilibrio y el nivel de juego que llevó al equipo hasta esta instancia. El cuerpo técnico trabaja en la reestructuración táctica para que la Albiceleste Sub 20 pueda sostener su identidad ofensiva y la solidez defensiva mostrada en los últimos encuentros. El objetivo es claro: superar a Colombia y alcanzar una final mundialista Sub 20, algo que Argentina no consigue desde 2007 y que viene buscando de una manera muy intensa en las últimas competencias dónde no estuvo al nivel.
