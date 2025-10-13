Los 11 de Lionel Scaloni con sorpresas y debutantes para la "prueba" con Puerto Rico

La probable formación de Argentina vs. Puerto Rico

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, José López, Nicolás Paz o Lionel Messi. Director técnico: Lionel Scaloni.

El duelo ante Puerto Rico será una nueva oportunidad para seguir afinando detalles y observar variantes en todas las líneas, con el foco puesto en llegar al Mundial 2026 con un plantel competitivo y en plena evolución.