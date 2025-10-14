Aseguran que Lionel Messi ya les anunció a sus compañeros su decisión de cara al Mundial 2026: qué les dijo
La gran incertidumbre de cara a la próxima Copa del Mundo es la presencia o no del mejor del mundo, algo que al parecer ya tiene decidido. Cuál es la versión que trascendió.
La Selección Argentina comenzó su preparación de cara al Mundial 2026 con una gira en Estados Unidos, y se mantiene la expectativa por conocer la definición de Lionel Messi sobre si estará o no en su sexta Copa del Mundo, decisión que ya tendría tomada y se la habría comunicado a sus compañeros, según trascendió este martes.
Fue en la previa al partido amistoso con Puerto Rico en Miami cuando el periodista de TyC Sports, Daniel Retamozo, aseguró que el capitán del conjunto nacional, por pedido de sus compañeros, brindó su decisión final, la que todavía no anunciará públicamente.
"Messi le habría confirmado a sus compañeros que estará en el próximo Mundial. Por pedido de sus compañeros, le habría dicho 'cuenten conmigo que voy a estar en el Mundial'", aseguró Retamozo.
En tanto, desde el campo de juego, el cronista que sigue a la Selección, Gastón Edul, agregó que "están todos convencidos de que Messi va a ir", aunque aclaró: "Pero recién lo va a confirmar después de la pretemporada con Inter Miami".
