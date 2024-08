Qué dijo Franco Colapinto tras su primer día como piloto de Williams en la Fórmula 1

Después de finalizar su primer día como piloto oficial, Colapinto compartió sus impresiones en una entrevista con ESPN: "Obviamente, el día fue positivo. El 17° puesto no está nada mal. En la FP2 dimos un saltito, en la FP1 traté de dar vueltas y no tomar muchos riesgos. Me están costando los long-runs, la goma es muy sensible a la temperatura".

Y amplió con entusiasmo: "Es un poco lo que me pasó en la F2, donde me costó la duración de la goma. Pero estoy feliz de haber pasado mi primer día como piloto oficial de Fórmula 1. Lo disfruté mucho y voy por mañana, para seguir progresando. Estoy feliz con el equipo y con el auto".

"De físico terminé bien, obviamente Monza es uno de los circuitos más fáciles. Estoy transpirando mucho, no me acostumbré a tomar agua todavía. ¡No sé el domingo cómo voy a hacer! Pero estoy contento, es el sueño que tenía de chico. Lo pude disfrutar y hacer un buen trabajo", sostuvo sobre su estado de forma.

franco colapinto williams f1.jpg

Así fue el primer día de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Desde el principio, el oriundo de Pilar adoptó un enfoque conservador, prefiriendo familiarizarse con los comandos del volante y las particularidades del trazado antes de intentar marcar tiempos competitivos.

Esta táctica, a diferencia de la que podría haber tomado un piloto novato más ansioso por impresionar, le permitió mejorar gradualmente sus cronos a lo largo de las sesiones.

Al final de las dos prácticas libres, Colapinto logró dos 17º puestos, un resultado que, considerando las circunstancias, fue más que satisfactorio y dejó una impresión positiva en el entorno de la máxima categoría del automovilismo mundial.

colapinto practica 2 gran vuelta.mp4

Así quedaron los registros de la segunda tanda de entrenamientos

image.png

La grilla de Colapinto en la Fórmula 1

FECHA 16 : Gran Premio de Italia en Monza (1 de septiembre)

: Gran Premio de Italia en Monza (1 de septiembre) FECHA 17 : Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú (15 de septiembre)

: Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú (15 de septiembre) FECHA 18 : Gran Premio de Singapur en Marina Bay (22 de septiembre)

: Gran Premio de Singapur en Marina Bay (22 de septiembre) FECHA 19 : Gran Premio de Estados Unidos en Texas (20 de octubre) *

: Gran Premio de Estados Unidos en Texas (20 de octubre) * FECHA 20 : Gran Premio de México en Ciudad de México (27 de octubre)

: Gran Premio de México en Ciudad de México (27 de octubre) FECHA 21 : Gran Premio de San Pablo en Interlagos (3 de noviembre) *

: Gran Premio de San Pablo en Interlagos (3 de noviembre) * FECHA 22 : Gran Premio de Las Vegas en Nevada (23 de noviembre)

: Gran Premio de Las Vegas en Nevada (23 de noviembre) FECHA 23 : Gran Premio de Qatar en Lusail (1 de diciembre) *

: Gran Premio de Qatar en Lusail (1 de diciembre) * FECHA 24: Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina (8 de diciembre)