Qué equipos argentinos celebraron el título de Boca en Copa Sudamericana: todos los cupos liberados para 2027
La consagración de Boca cambió el abanico de cupos para las copas internacionales del próximo año, con varios equipos beneficiados.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 no solo desató el festejo en la Ribera tras cortar 18 años sin títulos internacionales, sino que también liberó cupos clave para los equipos argentinos de cara a las competencias continentales de 2027.
Gracias a la conquista del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, varios clubes del fútbol local celebraron este sábado su clasificación directa o el avance en la tabla para disputar la próxima Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
El impacto inmediato más fuerte se dio en la Copa Libertadores 2027, donde Platense e Independiente Rivadavia sellaron este sábado su boleto internacional.
El "Calamar" aseguró su presencia por ser finalista de la Copa Argentina —instancia en la que enfrentará precisamente a Boca—, mientras que la "Lepra mendocina" logró el acceso al quedar ubicada en el cuarto puesto de la tabla anual.
Cómo quedan los clasificados argentinos a la Copa Libertadores 2027
Con el pasaje directo de Boca como campeón de la Sudamericana, el mapa de equipos argentinos rumbo a la máxima cita continental quedó conformado de la siguiente manera:
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Fase de grupos: Boca Juniors, Belgrano, Rosario Central, Argentinos Juniors y Platense.
Fase 2 (repechaje): Independiente Rivadavia.
Cupos pendientes: Se sumará el campeón del Torneo Clausura (si el título queda en manos de un equipo ya clasificado, liberará una plaza más: Independiente Rivadavia pasará directo a fase de grupos y Gimnasia y Esgrima La Plata ingresará a la fase previa). Además, Estudiantes de La Plata puede obtener su boleto si conquista la actual Copa Libertadores en la final ante Palmeiras.
Los beneficiados en la tabla para la Copa Sudamericana 2027
El efecto dominó por el título de Boca también alcanzó a la Copa Sudamericana 2027. Como consecuencia de los lugares liberados, Estudiantes de La Plata se aseguró su lugar en la próxima edición del certamen (salvo que gane la Libertadores y pase a ese torneo), sumándose a una nómina de seis equipos ya confirmados:
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Clasificados a la Copa Sudamericana 2027: Gimnasia LP, Vélez, River, Instituto, Lanús y Estudiantes LP.
Los que esperan otra liberación: Barracas Central (12° en la tabla anual) ocupará la plaza del Pincha si el conjunto platense vence a Palmeiras en la final de la Libertadores. Por su parte, Independiente también entrará en la Sudamericana si el campeón del Torneo Clausura es un club que ya tiene asegurado su lugar en alguna de las dos copas internacionales.
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