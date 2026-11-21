Fase de grupos: Boca Juniors , Belgrano , Rosario Central , Argentinos Juniors y Platense .

Fase 2 (repechaje): Independiente Rivadavia .

Cupos pendientes: Se sumará el campeón del Torneo Clausura (si el título queda en manos de un equipo ya clasificado, liberará una plaza más: Independiente Rivadavia pasará directo a fase de grupos y Gimnasia y Esgrima La Plata ingresará a la fase previa). Además, Estudiantes de La Plata puede obtener su boleto si conquista la actual Copa Libertadores en la final ante Palmeiras.

Los beneficiados en la tabla para la Copa Sudamericana 2027

El efecto dominó por el título de Boca también alcanzó a la Copa Sudamericana 2027. Como consecuencia de los lugares liberados, Estudiantes de La Plata se aseguró su lugar en la próxima edición del certamen (salvo que gane la Libertadores y pase a ese torneo), sumándose a una nómina de seis equipos ya confirmados: