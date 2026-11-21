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Sin agregar texto al tuit, desde el perfil del recordado líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartieron una fotografía de archivo en la que se observa un gorro piluso con los colores azul y oro y la inscripción "Indio" bordada en el frente, apoyado sobre un almohadón con el escudo de Boca Juniors, frente a una biblioteca con discos y libros.