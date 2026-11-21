El posteo en la cuenta oficial del Indio Solari tras el título de Boca Juniors en la Copa Sudamericana
Desde el perfil del recordado músico compartieron una foto de un piluso azul y oro con su nombre apoyado sobre un escudo xeneize.
Tras la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram y de X del Indio Solari generó repercusión y emoción entre los fanáticos del músico y los hinchas xeneizes.
Sin agregar texto al tuit, desde el perfil del recordado líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartieron una fotografía de archivo en la que se observa un gorro piluso con los colores azul y oro y la inscripción "Indio" bordada en el frente, apoyado sobre un almohadón con el escudo de Boca Juniors, frente a una biblioteca con discos y libros.
La imagen, que lleva en el margen inferior derecho la marca de agua "@indiosolarioficial", cosechó miles de "me gusta", reposts y comentarios de seguidores que recordaron la pasión del artista por el club de la Ribera en medio de los festejos por el campeonato.
La relación del Indio Solari con Boca y Riquelme
Carlos "El Indio" Solari, quien falleció a los 77 años el 5 de junio de 2026 en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, era hincha de Boca Juniors y había sido despedido por el club en redes sociales con citas de su obra y la frase "Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros".
A lo largo de su trayectoria, el músico también expresó su admiración por el fútbol xeneize y en particular por Juan Román Riquelme, de quien llegó a decir en un documental dedicado al ídolo que fue el futbolista que más lo hizo disfrutar del juego.
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