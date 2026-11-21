Boca campeón de la Copa Sudamericana: todos los títulos que consiguió a lo largo de sus 121 años
El Xeneize volvió a festejar a nivel internacional y con la consagración ante Atlético Mineiro, alcanzó una nueva marca en sus vitrinas.
Después de más de tres años sin conseguir un título, Boca volvió a celebrar y lo hizo por partida doble. Primero, el conjunto de la Ribera se quedó con la tabla anual en la última fecha del Torneo Clausura y, posteriormente, consiguió una nueva consagración internacional al derrotar a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.
De esta manera, el Xeneize sumó dos nuevas conquistas a su extenso historial y volvió a poner en primer plano una de las grandes discusiones del fútbol argentino: su lugar entre los clubes más laureados del país. Con 121 años de historia, la institución continúa ampliando un palmarés que incluye campeonatos locales, copas nacionales y títulos internacionales.
Entre las competencias que más prestigio le aportaron se destacan las seis Copas Libertadores, conseguidas entre 1977 y 2007. La última llegó de la mano de Juan Román Riquelme y bajo la conducción técnica de Miguel Ángel Russo, cuando Boca derrotó a Gremio en Brasil y volvió a conquistar América.
Otro capítulo destacado de su historia está relacionado con las tres Copas Intercontinentales. La primera fue en 1977 frente a Borussia Mönchengladbach, mientras que en 2000 protagonizó una de las victorias más recordadas al derrotar al Real Madrid en Japón, con dos goles de Martín Palermo. Tres años después, volvió a quedarse con el trofeo tras superar al Milan en la definición por penales.
Todos los títulos de Boca en su historia
El recorrido del conjunto azul y oro contempla conquistas en distintas épocas y formatos de competencia. Desde los primeros campeonatos del fútbol argentino hasta los trofeos internacionales más importantes, estos son los títulos que integran su palmarés.
Torneos locales
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Campeonato de Primera División: 1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964 y 1965.
Torneo Metropolitano: 1976 y 1981.
Torneo Nacional: 1969, 1970 y 1976.
Torneo Apertura: 1992, 1998, 2000, 2003, 2005, 2008 y 2011.
Torneo Clausura: 1999 y 2006.
Torneo de Primera División: 2015 y 2016/17.
Superliga Argentina: 2017/18 y 2019/20.
Liga Profesional: 2022.
Tabla anual: 2026.
Copas nacionales
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Copa Carlos Ibarguren: 1919, 1923, 1924, 1940 y 1944.
Campeón de Honor: 1925.
Copa Competencia: 1925.
Copa Estímulo: 1926.
Copa Competencia Británica: 1946.
Copa Argentina: 1969, 2012, 2015 y 2021.
Supercopa Argentina: 2019 y 2023.
Copa Maradona: 2020.
Copa de la Liga Profesional: 2022.
Torneos internacionales de Conmebol
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Copa Libertadores: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.
Copa Intercontinental: 1977, 2000 y 2003.
Copa Master: 1992.
Copa de Oro: 1993.
Supercopa: 1989.
Copa Sudamericana: 2004, 2005 y 2026.
Recopa Sudamericana: 1990, 2005, 2006 y 2008.
Copas internacionales organizadas por AFA/AUF
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Copa Competencia: 1919.
Copa de Honor Cousenier: 1920.
Copa Confraternidad Escobar-Gerona: 1945 y 1946.
Con nuevas celebraciones y una historia cargada de conquistas, Boca volvió a alimentar el orgullo de sus hinchas. Sus títulos nacionales e internacionales forman parte de una trayectoria que lo convirtió en uno de los protagonistas históricos del fútbol argentino y sudamericano.
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