Otro capítulo destacado de su historia está relacionado con las tres Copas Intercontinentales. La primera fue en 1977 frente a Borussia Mönchengladbach, mientras que en 2000 protagonizó una de las victorias más recordadas al derrotar al Real Madrid en Japón, con dos goles de Martín Palermo. Tres años después, volvió a quedarse con el trofeo tras superar al Milan en la definición por penales.