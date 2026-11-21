La comunicación duró poco más de dos minutos y estuvo marcada por la incomodidad del empresario, que balbuceó, rió y repitió frases como "gracias", "bueno" y "en fin". "En realidad no estoy muy seguro de qué decir, salvo agradecerles por darle la bienvenida a Tesla", expresó antes de que se interrumpiera la señal cuando se disponía a despedirse. El público lo recibió con aplausos, al igual que el jefe de Estado, que sonrió hacia los asistentes.