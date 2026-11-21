Incómodo momento durante el mensaje de Elon Musk a Javier Milei en la presentación de Tesla en Argentina
El CEO de Tesla celebró la llegada de la marca a la Argentina y prometió una red de supercargadores, pero se mostró dubitativo en una breve videollamada.
En el acto oficial de presentación de Tesla en la Argentina, Elon Musk intervino mediante una videollamada que se proyectó en una pantalla sobre el escenario. El dueño de X y SpaceX dedicó unas pocas palabras tras el discurso del presidente Javier Milei, quien encabezó el evento en un auditorio privado del barrio de La Boca.
El magnate manifestó su deseo de que los usuarios "realmente disfruten de los autos" y agradeció la confianza depositada en su empresa. Asimismo, aludió a la instalación de cargadores eléctricos que se concretaría junto a las estaciones de servicio YPF, según anticipó el propio mandatario. "Esperamos poder abastecer a Tesla y establecer una red nacional de supercargadores", sostuvo.
La comunicación duró poco más de dos minutos y estuvo marcada por la incomodidad del empresario, que balbuceó, rió y repitió frases como "gracias", "bueno" y "en fin". "En realidad no estoy muy seguro de qué decir, salvo agradecerles por darle la bienvenida a Tesla", expresó antes de que se interrumpiera la señal cuando se disponía a despedirse. El público lo recibió con aplausos, al igual que el jefe de Estado, que sonrió hacia los asistentes.
Milei, por su parte, se mostró emocionado por el contacto y reafirmó su alegría por el desembarco de la compañía. Sostuvo que su gestión apuesta al progreso tecnológico y sus efectos sobre el bienestar humano, y calificó a Musk como "el Leonardo Da Vinci del siglo XXI". "Nosotros soñábamos con autos que volaran, ¡él lo hizo realidad!", agregó. La aparición del empresario resultó inesperada, aunque coherente con el vínculo que mantiene con el Presidente.
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