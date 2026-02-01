Qué fue de la vida de Javier Arbarello: campeón con San Lorenzo y hoy atiende una quiniela
Se retiró a los 33 años por una lesión tras brillar en el Ciclón. Volvió a su pueblo, abrió una agencia de quiniela y es funcionario municipal.
Antes de colgar los botines a los 33 años producto de una grave lesión, Javier Arbarello fue uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en la década del 90. Su mejor momento fue en San Lorenzo, club con que conquistó el Torneo Clausura de 1995, aunque también mostró un gran rendimiento al defender los colores de Belgrano y Platense.
Lejos del ruido de los estadios, se instaló en Ballesteros y decidió darle un nuevo rumbo a su vida. Allí se volcó al mundo de los negocios, trabajando con la quiniela y construyendo una nueva etapa alejada de la cancha. También se desempeña como funcionario público en la Secretaría de Deportes del municipio.
Javier Arbarello y su paso por el fútbol
Arbarello comenzó su carrera a los 23 años, dejando atrás el trabajo en el campo y la construcción para incorporarse a Belgrano, club que le abrió las puertas del profesionalismo en Argentina.
Su rendimiento llamó rápidamente la atención de diferentes clubes de Primera y el "Ciclón" lo incorporó con el objetivo de fortalecer al equipo y romper una larga racha de resultados negativos. En 1995, el elenco de Boedo y Arbarello lograron un gran hito: se consagraron campeones del Torneo Clausura, ingresando en las paginas doradas de la institución.
Luego de su paso por Boedo, continuó jugando en Platense y Juventud Unida, hasta que una lesión a los 33 años puso fin a su trayectoria en el fútbol profesional.
Su vida después del retiro
Tras alejarse del verde césped, Arbarello volvió a Ballesteros, su ciudad natal, en busca de tranquilidad y cercanía con su familia. Allí se dedicó a sus propios emprendimientos, como una quiniela y un local de cobranzas, al mismo tiempo trabaja como funcionario en la Secretaría de Deportes del municipio.
