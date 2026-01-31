¿De qué jugador se trata? Pasó por Independiente, jugó en Finlandia y hoy vive en Estados Unidos

Pedro Massacessi irrumpió en el fútbol argentino y generó grandes expectativas por sus destellos de calidad dentro del verde césped, pero nunca logró consolidarse en la élite del deporte. Durante sus primeros jugó en Independiente, donde en los pasillos se rumoreaba que sería el sucesor del histórico Ricardo Bochini, aunque su carrera estuvo marcada por altibajos hasta que decidió retirarse a los 31 años.