¿De qué jugador se trata? Pasó por Independiente, jugó en Finlandia y hoy vive en Estados Unidos
Fue señalado como el sucesor de Bochini en el "Rojo", aunque colgó los botines a los 31 años y se radicó en Estados Unidos. Los detalles en la nota.
Pedro Massacessi irrumpió en el fútbol argentino y generó grandes expectativas por sus destellos de calidad dentro del verde césped, pero nunca logró consolidarse en la élite del deporte. Durante sus primeros jugó en Independiente, donde en los pasillos se rumoreaba que sería el sucesor del histórico Ricardo Bochini, aunque su carrera estuvo marcada por altibajos hasta que decidió retirarse a los 31 años.
Luego de vestir camisetas de todas las latitudes del mundo, el exjugador emprendió vuelo en sus objetivos personales y se alejó por completo del deporte. En la actualidad, Massacessi vive en Florida, Estados Unidos, donde se dedica por completo al mundo inmobiliario, un giro rotundo en su vida que le permitió ganar serenidad luego de años turbulentos.
Pedro Massacessi y su paso por el fútbol
Massacessi comenzó su trayectoria en las divisiones juveniles de Independiente, debutando en 1985. A pesar del talento, nunca logró asentarse en el equipo por la competencia interna con grandes jugadores consagrados.
En busca de continuidad, siguió su camino en Chaco For Ever y en la Universidad de Chile, donde sumó más minutos y pudo demostrar su nivel. Su mejor etapa llegó en México con el Atlante, equipo con el que coronó su mejor temporada con un título bajo el brazo.
En el tramo final de su carrera, el santafesino probó suerte en Finlandia, una experiencia que lo enriqueció más a nivel personal que profesional. Sin embargo, a los 31 años, decidió retirarse y dedicarse plenamente a sus metas fuera del fútbol.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol, Massacessi se mudó a Florida y comenzó una nueva etapa lejos de las canchas. Actualmente se dedica al sector inmobiliario, disfrutando de un estilo de vida más tranquilo. Además, sigue cultivando su pasión por los autos de lujo, que se convirtió en uno de sus principales hobbies.
