¿De qué jugador se trata? Llegó a la final de Qatar, pero luego abandonó el fútbol
Campeón de la Champions League y emblema del Real Madrid, las lesiones lo obligaron a colgar los botines en el auge de su carrera. Los detalles en la nota.
Con una madurez poco común para su edad, Raphael Varane se convirtió en uno de los defensores centrales más sólidos del fútbol moderno. Su capacidad de lectura del juego en la última línea, su velocidad y su templanza en partidos decisivos lo llevaron a consolidarse como pieza clave tanto en la selección francesa como en un Real Madrid que dominó Europa durante varios años.
Campeón del mundo en Rusia 2018 y con cuatro Champions League bajo el brazo, su nombre estuvo vinculado durante más de una década a la élite del deporte, hasta que las lesiones comenzaron a aparecer de manera esporádica. Estos inconvenientes no solo perjudicaron su rendimiento, sino que también lo obligaron a colgar los botines a temprana edad.
Raphael Varane y su paso por el fútbol
Varane debutó profesionalmente en Francia con tan solo 17 años defendiendo los colores del Racing de Lens, aunque su rápido crecimiento lo llevó a destacarse en el Real Madrid, donde se consolidó como uno de los defensores centrales más seguros de Europa. Durante más de una década fue parte de un equipo altamente competitivo, sumando varias Ligas, Copas del Rey y cuatro Champions League.
En 2021 decidió continuar su carrera en Inglaterra con el Manchester United. Allí consiguió la Copa de la Liga y la FA Cup, aunque las lesiones comenzaron a afectar su continuidad y regularidad. Esa situación se profundizó en el tramo final de su carrera, cuando intentó seguir compitiendo en el fútbol italiano, pero los problemas físicos terminaron condicionando su rendimiento.
Con la selección francesa también dejó una huella importante: fue titular indiscutido en el equipo campeón del mundo en 2018 y volvió a tener un rol central en el Mundial de Qatar 2022, donde Francia cayó en la final ante Argentina. Las constantes lesiones lo condujeron al retiro, cerrando una trayectoria de alto nivel en la élite del fútbol mundial.
Su vida después del retiro
Tras ponerle punto final a su carrera profesional, Varane optó por bajar el ritmo y priorizar su bienestar luego de varios años en la alta competencia. Lejos del fútbol, se volcó a la vida familiar y comenzó a interesarse en iniciativas vinculadas al cuidado del cuerpo y al acompañamiento psicológico de los atletas.
