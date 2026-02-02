La baja de la inflación, ese sueño eterno: Luis Caputo admitió que en enero los precios avanzaron cerca de 2,5%

supermercado inflacion

Caputo también se refirió a las perspectivas macroeconómicas de cara a 2026, al que definió como un período de consolidación. Si bien aclaró que no será un año electoral, advirtió que algunos efectos rezagados de procesos anteriores pueden extenderse en el tiempo. “No es año electoral, pero siempre quedan efectos de rezago en situaciones como esas que llevan su tiempo”, explicó. Además, se mostró optimista con la situación actual del país “hoy gozamos de estabilidad y de esperanza. El tipo de cambio está muy estable, la inflación va a converger a niveles internacionales, las tasas van a seguir bajando y van a llegar inversiones”.

En cuanto al frente cambiario, el ministro volvió a ser consultado por la continuidad del cepo que aún rige para las empresas y aseguró que su levantamiento se concretará cuando estén dadas las condiciones necesarias. En ese sentido, defendió la estrategia gradual del Gobierno y afirmó que la cautela aplicada hasta el momento “ha pagado mucho”.