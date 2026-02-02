La baja de la inflación, ese sueño eterno: Luis Caputo admitió que en enero los precios avanzaron cerca de 2,5%
El ministro de Economía tuvo que reconocer que, a pesar del relato triunfalista del gobierno libertario, la baja de la inflación se sigue demorando mientras los salarios siguen perdiendo poder de compra frente al avance de los precios.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, reconoció este lunes que el proceso de desinflación del que hizo una bandera el gobierno libertario se sigue demorando y estimó que la inflación de enero "seguramente esté en torno al 2,5%". Así lo reconoció Caputo en diálogo con Radio Rivadavia en una entrevista en la que también habló de la cotización del dólar; las bandas cambiarias y las previsiones del plan económico del gobierno de Javier Milei para este año.
En ese marco, Caputo subrayó que el objetivo central de la política económica es lograr que la inflación argentina converja hacia niveles internacionales. “Lo importante con la inflación es que estamos haciendo todo para que converja a valores internacionales. El Presidente habló de ir a cero, empezando con cero en agosto”, afirmó, al referirse a la hoja de ruta oficial para la desaceleración de los precios.
Por qué repuntó la inflación
El titular del Palacio de Hacienda explicó que el repunte inflacionario registrado a partir de mediados del año pasado respondió a un fenómeno puntual vinculado al contexto político y electoral. “El tema es lo que pasó a partir de mayo y junio del año pasado. Tuvimos un nuevo escalón inflacionario producto de la caída en la demanda de dinero. La gente se asustó por el año electoral”, señaló. Según Caputo, ese comportamiento tuvo un impacto directo en los niveles de precios, aunque consideró que se trató de una situación transitoria.
En esa línea, el ministro se mostró confiado en la evolución futura del índice inflacionario y remarcó que la tendencia seguirá siendo descendente. “No tengo ninguna duda de que la inflación, como decimos siempre, va a tender a bajar”, sostuvo, una vez más.
Caputo también se refirió a las perspectivas macroeconómicas de cara a 2026, al que definió como un período de consolidación. Si bien aclaró que no será un año electoral, advirtió que algunos efectos rezagados de procesos anteriores pueden extenderse en el tiempo. “No es año electoral, pero siempre quedan efectos de rezago en situaciones como esas que llevan su tiempo”, explicó. Además, se mostró optimista con la situación actual del país “hoy gozamos de estabilidad y de esperanza. El tipo de cambio está muy estable, la inflación va a converger a niveles internacionales, las tasas van a seguir bajando y van a llegar inversiones”.
En cuanto al frente cambiario, el ministro volvió a ser consultado por la continuidad del cepo que aún rige para las empresas y aseguró que su levantamiento se concretará cuando estén dadas las condiciones necesarias. En ese sentido, defendió la estrategia gradual del Gobierno y afirmó que la cautela aplicada hasta el momento “ha pagado mucho”.
