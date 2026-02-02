Ganó u$s 60 millones y dos Champions, pero lo perdió todo: el drama de una ex figura del United

El caso de Wes Brown refleja esa realidad. Figura del Manchester United en una de sus etapas más exitosas, levantó títulos de Premier League y la Champions League, y fue parte de un equipo histórico que marcó una época en el fútbol. Sin embargo, pese a una carrera cargada de logros, su fortuna, valuada en alrededor de 60 millones de dólares, se diluyó con el paso del tiempo.