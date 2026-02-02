Ganó u$s 60 millones y dos Champions, pero lo perdió todo: el drama de una ex figura del United
Wes Brown brilló en Manchester y amasó una fortuna. Tras un divorcio y malas inversiones, se declaró en quiebra y hoy alerta a los jóvenes sobre el dinero.
El fútbol es una máquina de generar grandes ingresos de dinero, pero este no siempre garantiza estabilidad a largo plazo. A lo largo de los años, son muchos los jugadores pasaron de contratos exuberantes e irrisorios a situaciones económicas adversas, en la mayoría de las veces por decisiones financieras desacertadas luego de colgar los botines.
El caso de Wes Brown refleja esa realidad. Figura del Manchester United en una de sus etapas más exitosas, levantó títulos de Premier League y la Champions League, y fue parte de un equipo histórico que marcó una época en el fútbol. Sin embargo, pese a una carrera cargada de logros, su fortuna, valuada en alrededor de 60 millones de dólares, se diluyó con el paso del tiempo.
Wes Brown y su paso por el fútbol
Brown debutó profesionalmente a fines de la década del 90 en el United y rápidamente se afianzó como una pieza clave del plantel. A lo largo de trece años en el club disputó más de 350 partidos oficiales y fue parte de uno de los períodos más exitosos de la institución bajo la conducción de Alex Ferguson.
Durante esa etapa levantó dos Champions League (1999 y 2008), ganó cinco Premier League y sumó una FA Cup a su palmarés. En paralelo, integró la selección de Inglaterra durante más de una década, participando en Copas del Mundo y Eurocopas.
Luego de cerrar su ciclo en Old Trafford, continuó su carrera en Sunderland, pasó por Blackburn Rovers y tuvo una experiencia internacional en el Kerala Blasters de India. Sin embargo, puso fin a su carrera como futbolista profesional en 2018.
Su vida después del retiro
Brown llegó a reunir una fortuna cercana a los 60 millones de dólares, pero una mala gestión de su dinero y un divorcio costoso lo obligaron en 2023 a declararse en bancarrota. A pesar de las adversidades, utiliza su experiencia para dar charlas y concientizar a futbolistas jóvenes sobre la importancia de la educación financiera.
