Prohibieron el uso de camionetas y UTV en "La Frontera" de Pinamar

fallo vehiculos pinamar

A esto se le suma que, según se presentó en la cautelar, la mayoría de las veces las prácticas se llevan a cabo “sin autorización administrativa, sin delimitación de zonas, sin señalización, sin control permanente, compartiendo el espacio con peatones, familias y niños”.

Pese a que la Municipalidad de Pinamar sostuvo públicamente que no puede intervenir por tratarse de un predio privado, el fallo sostiene que los municipios, como entes estatales locales, deben, a través de la policía, “reglamentar, controlar y, en su caso, impedir actividades que puedan afectar la seguridad, la salubridad y el orden público”. Para esto deberán “adoptar medidas eficaces para prevenir riesgos visibles”. Aclaran además que la imposición de multas resulta “insuficiente” para este tipo de hechos.

Cómo sigue la salud de Bastian Jerez tras el accidente en Pinamar

bastian

Bastian Jerez, quien sufrió un grave accidente en la zona de La Frontera, en Pinamar, continúa internado en Mar del Plata donde, según aseguraron sus familiares, muestra esperanzadoras señales de mejoría en medio de un cuadro de salud que sigue siendo delicado. Su madre, Macarena Collantes, compartió la alentadora noticia: el nene comenzó a respirar por sus propios medios y hasta abrió brevemente sus ojos tras haber estado en coma farmacológico.

"Ayer o anteayer abrió un poco los ojos, lo miré y le dije: ‘Hola, hijo’. Pero estaba un poco perdido... Yo creo que sí sabe que soy su mamá”, dijo Macarena el viernes. Visiblemente emocionada y pidiendo que continúen las cadenas de oración por la mejoría de su pequeño hijo, detalló: “Está respirando por sí solo y lo conectan por la noche para que no se canse, es una alegría enorme”.

En declaraciones televisivas, agregó que "hace unos días que, paulatinamente, le vienen sacando el respirador. Ayer (por el jueves) estuvo, por la mañana y durante toda la tarde, hasta las 19, sin respirador. Tenía como una valvulita en la traqueotomía y respiraba por sí solo. Todo eso es muy importante".

Se trata de cuestiones clave en el marco del proceso de recuperación del menor que continúa internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, donde los profesionales siguen su evolución a la espera del eventual traslado al Hospital Garrahan. Una vez allí, se espera que Bastian reciba atención aún más especializada; al mismo tiempo, facilitaría el acompañamiento de su familia y seres queridos, que residen en el área metropolitana.