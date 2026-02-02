Indec: renunció Marco Lavagna

El legado de Marco Lavagna y el nuevo índice

Lavagna había asumido el 30 de diciembre de 2019. Su administración fue vista como una continuidad de la normalización de las estadísticas que comenzó Jorge Todesca. Sin embargo, su renuncia coincide con la reciente implementación de cambios significativos en la medición de la inflación, como la adopción de la clasificación Coicop 2018 y el uso de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-18.