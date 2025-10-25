Qué necesita River para clasificar a la próxima Copa Libertadores tras las duras derrotas del 2025

Si bien el público ya miraba de reojo y cuestionaba algunos rendimientos, se esperaba que logre conquistar la Copa Argentina para calmar un poco el ruido exterior. Sin embargo, esto no sucedió y las críticas no tardaron en aparecer.

Qué necesita River para clasificar a la próxima Copa Libertadores

Después de la dura derrota ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, todos comenzaron a analizar que se necesita para tener un lugar en la próxima Copa Libertadores, ya que River todavía no tiene su cupo asegurado y es el máximo objetivo tanto a nivel institución como hinchada.

Para que esto suceda, el Millonario tiene dos caminos. El primero es ser campeón del Torneo Clausura, que se está disputando actualmente.

La otra opción es a través de la tabla anual. En este caso, La Banda tiene el segundo puesto, por detrás de Rosario Central que ya confirmó su boleto a la competencia más importante de Sudamérica.

A falta de tres fechas, los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán que quedarse entre los tres primeros de la clasificación. Detalle a tener en cuenta: el tercero no irá directamente a la fase de grupos, sino que jugará un repechaje.

Un dato no menor es que Argentinos Juniors cumple un rol fundamental en estos estudios. Es que en caso de que el equipo de La Paternal se quede entre los tres primeros de la tabla anual y al mismo tiempo consiguiera el título en la Copa Argentina, donde es finalista y enfrentará al conjunto mendocino, liberaría un cupo en la clasificación del próximo año y dejaría de ser un obstáculo para River.