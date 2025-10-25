Qué necesita River para clasificar a la próxima Copa Libertadores tras las duras derrotas del 2025
El Millonario fue eliminado por Independiente Rivadavia de la Copa Argentina y busca la manera de tener su lugar en la máxima competencia de Sudamérica.
Este viernes, River igualó sin goles ante Independiente Rivadavia, en un partido correspondiente a la semifinal de Copa Argentina. Con este resultado, el pase a la final se definió por penales y el conjunto Millonario quedó eliminado.
Esta dura derrota se suma a las otras que tuvo durante este 2025 y que generó el enojo del hincha, que no dudó en reprocharle a los jugadores el bajo rendimiento que vienen demostrando dentro del campo de juego.
Los dirigidos por Marcelo Gallardo arrancaron el año con el pie izquierdo, ya que cayeron ante Talleres en el partido por la Supercopa Internacional. Más tarde, perdieron ante Platense en los cuartos de final del Torneo Apertura.
Después del receso y en su regreso a la competencia oficial, River no logró pasar la fase de grupos del Mundial Clubes, por lo que se volvió a Argentina rápidamente.
Ya en septiembre, el Millonario tuvo el golpe más duro: quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores tras caer los dos partidos ante Palmeiras.
Si bien el público ya miraba de reojo y cuestionaba algunos rendimientos, se esperaba que logre conquistar la Copa Argentina para calmar un poco el ruido exterior. Sin embargo, esto no sucedió y las críticas no tardaron en aparecer.
Qué necesita River para clasificar a la próxima Copa Libertadores
Después de la dura derrota ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, todos comenzaron a analizar que se necesita para tener un lugar en la próxima Copa Libertadores, ya que River todavía no tiene su cupo asegurado y es el máximo objetivo tanto a nivel institución como hinchada.
Para que esto suceda, el Millonario tiene dos caminos. El primero es ser campeón del Torneo Clausura, que se está disputando actualmente.
La otra opción es a través de la tabla anual. En este caso, La Banda tiene el segundo puesto, por detrás de Rosario Central que ya confirmó su boleto a la competencia más importante de Sudamérica.
A falta de tres fechas, los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán que quedarse entre los tres primeros de la clasificación. Detalle a tener en cuenta: el tercero no irá directamente a la fase de grupos, sino que jugará un repechaje.
Un dato no menor es que Argentinos Juniors cumple un rol fundamental en estos estudios. Es que en caso de que el equipo de La Paternal se quede entre los tres primeros de la tabla anual y al mismo tiempo consiguiera el título en la Copa Argentina, donde es finalista y enfrentará al conjunto mendocino, liberaría un cupo en la clasificación del próximo año y dejaría de ser un obstáculo para River.
