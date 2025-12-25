Qué pasó con el Boxing Day 2025 y los clásicos partidos de Navidad de la Premier League

La clave está en los contratos televisivos. La Premier League acordó disputar 33 fines de semana “puros” de liga por temporada, dejando apenas cinco fechas para partidos entre semana. Ese esquema está directamente ligado a la venta de derechos de transmisión y a la necesidad de distribuir encuentros en franjas específicas de sábado y domingo, especialmente en mercados internacionales.

En 2025, el Boxing Day cae viernes. Contractualmente, ese día cuenta como parte de un fin de semana estándar y no como una jornada festiva con múltiples ventanas de transmisión. Para cumplir con los 33 fines de semana exigidos por los acuerdos televisivos, la liga se vio obligada a trasladar la mayoría de los partidos al sábado 27 y domingo 28, dejando solo un encuentro el viernes para la TV en vivo.

A esta ecuación se suma otro factor: la expansión de las competiciones europeas y la reconfiguración del calendario doméstico. Más fechas de Champions League, Europa League y Conference League, junto con ajustes en la FA Cup, comprimieron aún más la temporada. Ante ese escenario, la Premier priorizó fines de semana completos —más rentables y previsibles para la televisión— por sobre jornadas multitudinarias en días laborables.

Desde la lógica comercial, la decisión es implacable: concentrar audiencias, evitar superposiciones y maximizar ingresos. Desde lo cultural, el impacto es evidente. Hinchas y periodistas lamentaron la modificación, interpretándola como otro símbolo de cómo el fútbol moderno cede tradiciones históricas ante los contratos y la globalización del negocio.

De todos modos, la ruptura podría ser solo temporal. En 2026, el 26 de diciembre caerá sábado, lo que facilitaría el regreso de una jornada completa de Boxing Day. Por ahora, en 2025, el calendario manda y el negocio se impone a una costumbre que llevaba más de un siglo definiendo al fútbol inglés.

