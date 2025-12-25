Cambió el pronóstico y las lluvias tienen nueva fecha de regreso en Buenos Aires: cuándo se larga
El AMBA se mantiene con mucho calor y se espera por un próximo retorno de las lluvias, antes de fin de año, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Arrancó la última semana del año, y si bien se esperaban tormentas para la Nochebuena y Navidad, cambió el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y hay una nueva fecha de regreso para las lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo había lanzado alertas por tormentas para la noche del miércoles y la madrugada del jueves, pero parece que las precipitaciones pasaron de largo, ya que la jornada de Navidad transcurrió con buenas condiciones del clima junto a temperaturas agradables, de entre 18 y 29 grados.
Para el cierre de la semana se espera otra jornada sin complicaciones climáticas y con mucho calor. El SMN anticipa un viernes con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; junto con temperaturas que rondarán entre 20 y 34 grados.
Cuándo regresan las lluvias al AMBA
El SMN renovó su pronóstico del tiempo y ahora prevé que el sábado tenga precipitaciones. El organismo tiene probabilidades de chaparrones para la madrugada y mañana, mejorando desde la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro se mantendrá alto, con marcas de entre 23 y 32 grados.
El último domingo del año sería con buenas condiciones durante toda la jornada, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 21 grados de mínima y 32 de máxima.
Del mismo modo, la última semana del año se prepara para iniciar con buenas condiciones del clima, según el organismo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche para el lunes; y acompañado de una mínima de 21 grados y una máxima de 33.
El martes 30 de diciembre se presentaría como la jornada más calurosa antes de fin de año, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que arrancarán entre 22 grados y treparían hasta los 36.
El miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, por ahora sería con buenas condiciones del clima: cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 22 y 35 grados.
