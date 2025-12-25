Cambió el pronóstico y las lluvias tienen nueva fecha de regreso en Buenos Aires: cuándo se larga

SMN (24) Pronóstico de lluvias para este sábado en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El último domingo del año sería con buenas condiciones durante toda la jornada, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 21 grados de mínima y 32 de máxima.

Del mismo modo, la última semana del año se prepara para iniciar con buenas condiciones del clima, según el organismo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche para el lunes; y acompañado de una mínima de 21 grados y una máxima de 33.

El martes 30 de diciembre se presentaría como la jornada más calurosa antes de fin de año, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que arrancarán entre 22 grados y treparían hasta los 36.

El miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, por ahora sería con buenas condiciones del clima: cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 22 y 35 grados.