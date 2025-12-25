MinutoUno

Cambió el pronóstico y las lluvias tienen nueva fecha de regreso en Buenos Aires: cuándo se larga

Sociedad

El AMBA se mantiene con mucho calor y se espera por un próximo retorno de las lluvias, antes de fin de año, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Lluvias en la zona del AMBA.

Lluvias en la zona del AMBA.

Arrancó la última semana del año, y si bien se esperaban tormentas para la Nochebuena y Navidad, cambió el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y hay una nueva fecha de regreso para las lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo había lanzado alertas por tormentas para la noche del miércoles y la madrugada del jueves, pero parece que las precipitaciones pasaron de largo, ya que la jornada de Navidad transcurrió con buenas condiciones del clima junto a temperaturas agradables, de entre 18 y 29 grados.

Para el cierre de la semana se espera otra jornada sin complicaciones climáticas y con mucho calor. El SMN anticipa un viernes con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; junto con temperaturas que rondarán entre 20 y 34 grados.

Cuándo regresan las lluvias al AMBA

El SMN renovó su pronóstico del tiempo y ahora prevé que el sábado tenga precipitaciones. El organismo tiene probabilidades de chaparrones para la madrugada y mañana, mejorando desde la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro se mantendrá alto, con marcas de entre 23 y 32 grados.

SMN (24)
Pron&oacute;stico de lluvias para este s&aacute;bado en el AMBA, seg&uacute;n el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Pronóstico de lluvias para este sábado en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El último domingo del año sería con buenas condiciones durante toda la jornada, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 21 grados de mínima y 32 de máxima.

Del mismo modo, la última semana del año se prepara para iniciar con buenas condiciones del clima, según el organismo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche para el lunes; y acompañado de una mínima de 21 grados y una máxima de 33.

El martes 30 de diciembre se presentaría como la jornada más calurosa antes de fin de año, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que arrancarán entre 22 grados y treparían hasta los 36.

El miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, por ahora sería con buenas condiciones del clima: cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 22 y 35 grados.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas