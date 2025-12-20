El golazo de tiro libre de Reece James en Newcastle vs. Chelsea
El capitán de los Blues convirtió de tiro libre en el inicio del segundo tiempo y encendió la ilusión de remontada en St James’ Park.
Chelsea logró meterse nuevamente en partido gracias a una joya de Reece James apenas comenzado el complemento. A los 49 minutos, el capitán tomó la responsabilidad de ejecutar un tiro libre en la puerta del área y dejó una imagen para el recuerdo: un remate exquisito que superó la barrera y se coló en el ángulo, imposible para Aaron Ramsdale.
El arquero del Newcastle, ex Arsenal y compañero de selección de James, quedó inmóvil tras el disparo y reaccionó con evidente frustración al ver cómo la pelota se metía sin chances de respuesta. El tanto significó el 2-1 parcial y cambió el clima del encuentro en St James’ Park.
Hasta ese momento, el equipo dirigido por Enzo Maresca había sufrido un primer tiempo adverso, marcado por fallas defensivas que le costaron dos goles y lo llevaron al descanso con un marcador complicado. Sin embargo, el gol del capitán reavivó las esperanzas de los Blues, que encontraron en ese instante de inspiración el impulso necesario para ir en busca del empate.
Finalmente, el duelo terminó 2-2, en un partido correspondiente a la fecha 17 de la Premier League 2025.
Con este resultado, Newcastle United suma 23 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que Chelsea tiene 29 unidades, en la 4 posición en la tabla.
Por qué Enzo Fernández no juega en Newcastle vs. Chelsea
Este sábado, Chelsea visita a Newcastle, de irregular rendimiento en la temporada y para la sorpresa de muchos, los Blues presentó un equipo sin Enzo Fernández en el 11 titular.
Enzo Maresca confirmó la alineación del equipo de Londres y el argentino aparece en el banco de suplentes. Teniendo en cuenta su importancia tanto en lo futbolístico como en lo grupal, la ausencia del ex River llamó la atención. Sin embargo, ya se conoce el motivo.
Fernández es suplente por una decisión del entrenador, que eligió darle descanso nuevamente. El campeón del mundo viene de no sumar minutos ante Cardiff por la Carabao Cup y el DT lo cuidará de arranque este sábado para mandarlo a la cancha en el segundo tiempo.
Antes de parar en el duelo del pasado martes, Enzo había sido titular en 13 de los últimos 14 partidos de Chelsea. Por esta razón, Maresca tomó la decisión de prescindir de sus servicios de arranque y apostar por una mitad de cancha conformada por Reece James y Moisés Caicedo.
Días atrás, el propio director técnico había declarado que no tenía un reemplazante natural de Fernández en su plantel. “Hemos probado a Andrey Santos, pero él es más un número 6, así que puede sustituir más a Moi Caicedo que a Enzo“.
