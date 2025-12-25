Un clásico de Navidad: las insólitas excusas de los conductores que dieron alcoholemia positiva

Una situación diferente se dio con un conductor que registró 0,48 gramos de alcohol en sangre. Aunque estaba por debajo del límite general, transportaba pasajeros y contaba con licencia profesional, por lo que debía marcar cero. Al ser notificado de la infracción, intentó defenderse: “Es que me pidieron que los lleve”, explicó primero, y luego cuestionó a la agente al recordar que el máximo era 0,5.

Cuando le aclararon que ese límite no aplicaba en su caso, insistió en que conocía a las personas que viajaban con él y que no se trataba de un servicio de transporte. Finalmente, el vehículo fue acarreado y el hombre se retiró visiblemente molesto, lamentándose por la situación.