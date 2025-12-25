La FA endureció su postura contra el Cuti Romero: el informe por su expulsión ante Liverpool

Desde lo deportivo, la posible ausencia prolongada de Romero sería un duro golpe para el Tottenham, que atraviesa una temporada irregular y se ubica en la decimocuarta posición de la tabla. El calendario inmediato tampoco ofrece respiro: luego del duelo ante el Palace, el equipo deberá visitar al Brentford el 1° de enero, recibir al Sunderland el 4 y enfrentar al Bournemouth el 7.

Con siete tarjetas amarillas acumuladas y ahora bajo la lupa disciplinaria, el futuro inmediato del Cuti Romero dependerá de la evaluación final de la FA. Una sanción ampliada podría dejarlo fuera de varios compromisos clave y complicar aún más el panorama de un Tottenham que necesita regularidad y liderazgo en la recta decisiva del torneo.