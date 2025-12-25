La FA endureció su postura contra el Cuti Romero: el informe por su expulsión ante Liverpool
El defensor argentino del Tottenham quedó en el centro de la polémica luego de que la federación inglesa detallara una acusación formal por su conducta tras ver la tarjeta roja.
Cristian “Cuti” Romero atraviesa un momento delicado en la Premier League luego de que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) publicara un informe contundente por su expulsión en el partido que el Tottenham perdió 2-1 frente al Liverpool. El documento, difundido en las últimas horas, no solo ratifica la tarjeta roja recibida por el defensor argentino, sino que además abre la puerta a una sanción más severa de la que se preveía inicialmente.
De acuerdo al comunicado oficial, la FA consideró que Romero incurrió en una conducta inapropiada tras ser expulsado en el minuto 93 del encuentro. En el informe se señala que el futbolista no abandonó el campo de juego con la celeridad correspondiente y que, además, habría tenido una actitud confrontativa y agresiva hacia el árbitro del partido. Estas observaciones agravan su situación disciplinaria y podrían derivar en una suspensión más prolongada.
El campeón del mundo con la Selección Argentina ya debe cumplir una fecha de suspensión automática, que lo dejará afuera del próximo compromiso del Tottenham ante el Crystal Palace. Sin embargo, los cargos adicionales por comportamiento indebido podrían ampliar considerablemente ese castigo si prosperan las acusaciones formuladas por la federación. Romero tendrá plazo hasta el 2 de enero para presentar su descargo formal y defenderse de los señalamientos.
La expulsión se produjo en un contexto de máxima tensión, con el equipo londinense ya golpeado por la tarjeta roja que había recibido Xavi Simons en el minuto 33. Con dos jugadores menos, el Tottenham terminó de desmoronarse en el cierre del partido, lo que intensificó el malestar dentro y fuera del campo de juego. El enojo de Romero fue tan evidente que incluso el entrenador Thomas Frank debió intervenir para empujarlo suavemente y lograr que abandonara el césped.
Tras el encuentro, el director técnico expresó su desacuerdo con la decisión arbitral y dejó entrever que consideraba excesiva la sanción al defensor argentino. No obstante, el informe de la FA parece ir en sentido contrario y pone el foco no solo en la falta que derivó en la roja, sino también en la reacción posterior del jugador.
Desde lo deportivo, la posible ausencia prolongada de Romero sería un duro golpe para el Tottenham, que atraviesa una temporada irregular y se ubica en la decimocuarta posición de la tabla. El calendario inmediato tampoco ofrece respiro: luego del duelo ante el Palace, el equipo deberá visitar al Brentford el 1° de enero, recibir al Sunderland el 4 y enfrentar al Bournemouth el 7.
Con siete tarjetas amarillas acumuladas y ahora bajo la lupa disciplinaria, el futuro inmediato del Cuti Romero dependerá de la evaluación final de la FA. Una sanción ampliada podría dejarlo fuera de varios compromisos clave y complicar aún más el panorama de un Tottenham que necesita regularidad y liderazgo en la recta decisiva del torneo.
