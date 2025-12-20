Por qué Enzo Fernández no juega en Newcastle vs. Chelsea

Por qué es importante este duelo de Premier League

'Las Urracas' buscarán aprovechar su localía para conseguir los tres puntos y acercarse a los puestos de torneos internacionales.

Mientras que los blues llegan con el deseo de conseguir una victoria y así poder acortar la diferencia de ocho puntos que existe con el puntero (Arsenal).

Así llegaron los equipos

Newcastle viene de perder en su visita a Sunderland por la Premier League, y este miércoles obtuvo la clasificación a la semifinal de la Carabao Cup tras derrotar a Fulham.

Chelsea también tuvo actividad en la semana, y el martes venció a Cardiff para sacar boleto a la semifinal de la Carabao Cup. Por otro lado, el sábado pasado superó a Everton en la Premier League.

Último antecedente

La última vez que se enfrentaron fue el pasado 11 de mayo de 2025, donde Chelsea perdió 2-0 contra Newcastle en el St. James' Park.