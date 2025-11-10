Qué tiene que pasar para que haya Superclásico en los octavos del Torneo Clausura 2025

image

¿Podrían volver a cruzarse más adelante?

Si el destino no los enfrenta en octavos, Boca y River podrían encontrarse en cuartos o semifinales, dependiendo de cómo se ordenen los equipos en cada zona. Ambos estarían en el mismo lado del cuadro eliminatorio si el Xeneize termina arriba y el Millonario se mete entre los últimos clasificados.

La definición de la fase regular del Clausura se dará cuando se dispute la fecha 16. Recién entonces quedarán confirmados los cruces de octavos de final y se sabrá si el fútbol argentino tendrá, nuevamente, un Superclásico eliminatorio a todo o nada.