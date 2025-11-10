Qué tiene que pasar para que haya Superclásico en los octavos del Torneo Clausura 2025
Boca ya aseguró su clasificación tras vencer a River en La Bombonera, pero el equipo de Marcelo Gallardo todavía no tiene su boleto garantizado.
El Superclásico argentino podría tener una reedición inmediata. Boca, ya clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 tras ganarle a River por 2-0, podría volver a enfrentarse con su histórico rival si los resultados de la última fecha se combinan de una manera muy particular.
El equipo de Claudio Úbeda, puntero de la Zona A, tiene grandes chances de terminar primero. El Millonario, en cambio, marcha sexto en la Zona B con 21 puntos y aún no aseguró su clasificación a los playoffs. Si pierde en la última jornada ante Vélez, su continuidad dependerá de otros resultados.
El conjunto de Marcelo Gallardo clasificará automáticamente si empata o gana frente a Vélez. En cambio, si pierde, dependerá de que algunos de sus perseguidores no sumen de a tres.
El escenario que generaría un nuevo Superclásico en el Torneo Clausura
Para que haya un Boca–River en los octavos de final, deben cumplirse las siguientes condiciones:
Boca le gana a Tigre, y así finaliza primero en la Zona A.
River pierde con Vélez, quedando octavo en la Zona B.
Además, dos de estos tres equipos deben ganar y uno no:
San Martín de San Juan (vs. Aldosivi)
Talleres (vs. Instituto)
Sarmiento (vs. San Lorenzo)
Si esos resultados se concretan, el cuadro de playoffs emparejaría al 1° de la Zona A (Boca) con el 8° de la Zona B (River), generando así un nuevo Superclásico apenas una semana después del cruce en La Bombonera.
¿Podrían volver a cruzarse más adelante?
Si el destino no los enfrenta en octavos, Boca y River podrían encontrarse en cuartos o semifinales, dependiendo de cómo se ordenen los equipos en cada zona. Ambos estarían en el mismo lado del cuadro eliminatorio si el Xeneize termina arriba y el Millonario se mete entre los últimos clasificados.
La definición de la fase regular del Clausura se dará cuando se dispute la fecha 16. Recién entonces quedarán confirmados los cruces de octavos de final y se sabrá si el fútbol argentino tendrá, nuevamente, un Superclásico eliminatorio a todo o nada.
