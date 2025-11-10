Quién es el joven que se hizo viral tras la piña de Salas al final el Superclásico
El delantero del Millonario reaccionó con un golpe hacia un simpatizante que se grababa mientras los jugadores se retiraban al vestuario. Fue identificado, sancionado y aseguró que “no tuvo intenciones de burlarse”.
El Superclásico entre Boca y River terminó con una fuerte polémica fuera de lo futbolístico. Tras el triunfo 2-0 del Xeneize en la Bombonera, una insólita situación se vivió en el campo de juego: Maximiliano Salas, delantero del Millonario, agredió a un hincha de Boca que se grababa con su celular mientras los jugadores del equipo de Marcelo Gallardo se retiraban por el túnel visitante.
En el video, que rápidamente se hizo viral, se ve cómo un joven simpatizante xeneize se filma en modo selfie, con los futbolistas de River caminando detrás suyo, visiblemente abatidos por la derrota. Mientras el resto del plantel lo ignora, Salas lo advierte, corre hacia él y le lanza un golpe por la espalda, intentando sacarle el teléfono. El hombre logra esquivarlo y escapa corriendo, mientras el delantero se pierde rumbo al vestuario.
Pese al momento de tensión, la situación no pasó a mayores. El hincha fue retirado del campo por personal de seguridad y posteriormente identificado por las autoridades.
Quién es el joven que se hizo viral tras la piña de Maxi Salas al final el Superclásico
El joven en cuestión es Uriel Hamra, de 20 años, quien habló con TN tras la viralización del video: “Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, aseguró.
Sin embargo, las imágenes muestran que Hamra saca la lengua hacia la cámara, en un gesto que podría interpretarse como burla hacia los futbolistas de River, lo que habría provocado la reacción de del futbolista: “Salas intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”, agregó el joven.
Las autoridades confirmaron que Hamra recibió una contravención por ingresar indebidamente al campo de juego (artículo 111 del Código Contravencional de CABA) y por incitar al desorden (artículo 119). Además, será incorporado al sistema Tribuna Segura, lo que implica derecho de admisión para futuros partidos.
El propio Hamra reconoció que vio el encuentro desde la tribuna baja y que entró al campo porque “había una puerta abierta”, dejando en evidencia fallas en el operativo de seguridad y en la organización del club local.
Posibles sanciones a Boca
Fuentes de Seguridad de la Ciudad informaron que también fueron identificadas las personas que ingresaron las sábanas con la letra ‘B’, simulando fantasmas en alusión al descenso de River. Todos ellos fueron notificados y podrían sufrir las mismas restricciones de acceso. Asimismo, este martes se llevará a cabo una reunión para definir posibles sanciones económicas a Boca, por no haber impedido el ingreso del simpatizante al campo, en infracción a las normas de seguridad en espectáculos deportivos.
Más allá del incidente, los organismos de Seguridad destacaron que el operativo general se desarrolló sin mayores inconvenientes y que el micro de River fue escoltado con normalidad en su llegada y salida del estadio. El video, que recorrió las redes sociales, volvió a poner sobre la mesa la falta de control en los accesos y el límite entre la pasión y la provocación, en el marco de un Superclásico siempre cargado de emociones y tensiones al máximo.
