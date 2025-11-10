Quién es el joven que se hizo viral tras la piña de Salas al final el Superclásico

golpeado por salas bombonera

Las autoridades confirmaron que Hamra recibió una contravención por ingresar indebidamente al campo de juego (artículo 111 del Código Contravencional de CABA) y por incitar al desorden (artículo 119). Además, será incorporado al sistema Tribuna Segura, lo que implica derecho de admisión para futuros partidos.

El propio Hamra reconoció que vio el encuentro desde la tribuna baja y que entró al campo porque “había una puerta abierta”, dejando en evidencia fallas en el operativo de seguridad y en la organización del club local.

Posibles sanciones a Boca

Fuentes de Seguridad de la Ciudad informaron que también fueron identificadas las personas que ingresaron las sábanas con la letra ‘B’, simulando fantasmas en alusión al descenso de River. Todos ellos fueron notificados y podrían sufrir las mismas restricciones de acceso. Asimismo, este martes se llevará a cabo una reunión para definir posibles sanciones económicas a Boca, por no haber impedido el ingreso del simpatizante al campo, en infracción a las normas de seguridad en espectáculos deportivos.

Más allá del incidente, los organismos de Seguridad destacaron que el operativo general se desarrolló sin mayores inconvenientes y que el micro de River fue escoltado con normalidad en su llegada y salida del estadio. El video, que recorrió las redes sociales, volvió a poner sobre la mesa la falta de control en los accesos y el límite entre la pasión y la provocación, en el marco de un Superclásico siempre cargado de emociones y tensiones al máximo.