Felipe Melo no se guardó nada: las provocadoras burlas a River tras el triunfo de Boca

image

A través de su cuenta de Instagram, el exjugador subió una historia con una imagen del marcador y una foto de Dua Lipa, la artista británica que presenció el encuentro desde uno de los palcos de La Bombonera. Con humor y picardía, escribió: “Dua Cero”, en alusión al resultado del partido y jugando con el nombre de la cantante. La publicación se viralizó de inmediato y encendió las redes sociales, sumando miles de reacciones en cuestión de minutos.