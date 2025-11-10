Felipe Melo no se guardó nada: las provocadoras burlas a River tras el triunfo de Boca
El exjugador de Fluminense celebró con ironía la victoria del Xeneize en La Bombonera y reavivó viejas heridas del Millonario con publicaciones que se viralizaron al instante.
Boca volvió a quedarse con el Superclásico y, como suele suceder, las repercusiones no se limitaron al plano deportivo. En redes sociales, las cargadas y los memes estallaron, pero uno de los protagonistas más inesperados fue Felipe Melo. El exmediocampista brasileño, conocido por su fuerte carácter y su devoción por el Xeneize, aprovechó el triunfo 2-0 sobre River en La Bombonera para lanzar una serie de provocaciones que no pasaron desapercibidas entre los hinchas.
Melo mantiene desde hace tiempo una relación especial con el club argentino. En más de una entrevista dejó claro su cariño por los colores azul y oro, e incluso se mostró con la camiseta del equipo en distintas oportunidades. Por eso, cuando el conjunto dirigido por Claudio Úbeda venció al de Marcelo Gallardo, el brasileño no dudó en celebrar como un hincha más.
A través de su cuenta de Instagram, el exjugador subió una historia con una imagen del marcador y una foto de Dua Lipa, la artista británica que presenció el encuentro desde uno de los palcos de La Bombonera. Con humor y picardía, escribió: “Dua Cero”, en alusión al resultado del partido y jugando con el nombre de la cantante. La publicación se viralizó de inmediato y encendió las redes sociales, sumando miles de reacciones en cuestión de minutos.
Sin embargo, Melo no se detuvo ahí. En otra historia compartió una captura de los festejos de los jugadores de Boca acompañada de la inscripción “BBBBB”, una clara alusión al descenso de River en 2011. Esa referencia, que los hinchas xeneizes suelen usar para cargar a su clásico rival, generó una fuerte repercusión entre los seguidores de ambos clubes. Algunos celebraron su “espíritu bostero”, mientras que otros criticaron su actitud provocadora.
El exvolante, fiel a su estilo polémico, ya había protagonizado episodios similares en el pasado. Durante la final de la Copa Libertadores 2023, por ejemplo, tuvo cruces verbales con jugadores y simpatizantes de River, a quienes no dudó en desafiar en redes sociales. En esta ocasión, volvió a dejar en claro que disfruta de cada traspié del conjunto de Núñez, especialmente si el triunfo lo consigue Boca.
El Superclásico, disputado por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, terminó con victoria xeneize por 2-0 gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Con ese resultado, el club de la Ribera no solo se aseguró su lugar en la Libertadores 2026, sino que además complicó las aspiraciones del de Núñez, que quedó tercero en la Tabla Anual y en riesgo de perder su clasificación directa.
