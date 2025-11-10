El reproche de Juanfer Quintero a un compañero durante el Superclásico: ¿a quién apuntó?

El picante cruce de Juanfer Quintero con un periodista tras el Superclásico

Una vez que terminó el encuentro, Marcelo Gallardo avisó que no iba a hablar en conferencia de prensa, pero algunos futbolistas si lo hicieron en el momento en el que se retiraban de La Bombonera.

Uno de los que habló fue Juanfer Quintero, quien también protagonizó un tenso cruce con un periodista. “En la cancha no se demuestra que dejen la piel o que entreguen todo, eso se nota”, dijo el corresponsal del canal DSports.

Ante esto, Quintero cambió su cara y le respondió de forma contundente. “Es tu percepción, dime cómo trabajas tú. No hay que poner en duda nunca la actitud como ser humano. Siempre está el morbo con estas cosas, hay que respetar un poco. Lo digo de frente", dijo.

juanfer

"Acá nadie pone en duda eso, me dolió pero aún así nunca te falté el respeto”, expresó Quintero. Y sentenció: “Mi trabajo siempre ha sido bueno, regular o malo pero jamás le haría la cama a un entrenador y nosotros (en referencia a sus compañeros) menos”.

Por último, Juanfer resaltó que “el fútbol se demuestra cada partido” y reconoció que “no estamos a la la altura, ya lo asumimos”. Sin embargo, aseguró: “Pero excavar donde no hay no tiene nada que ver. Tenemos una oportunidad, ojalá Dios quiera ganemos y cuando quedemos campeones no digan nada”.