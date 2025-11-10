El reproche de Juanfer Quintero a un compañero durante el Superclásico: ¿a quién apuntó?
Se lo vio muy molesto al volante colombiano cuando estaba por consumarse la derrota de River ante Boca.
La derrota de River ante Boca en el Superclásico reafirmó la crisis futbolística que atraviesa el equipo de Núñez, y lentamente continúan apareciendo imágenes y situaciones que agigante las polémicas, como un video protagonizado por Juan Fernando Quintero, en un claro reproche a un compañero.
El mediocampista colombiano fue uno de los pocos que se detuvo a hablar con la prensa antes de retirarse de la Bombonera, y hasta protagonizó un duro enfrentamiento con un periodista que dio a entender que le habían retirado el apoyo al entrenador Marcelo Gallardo.
En cuanto al partido, el 10 del "Millonario" comenzó en el banco de suplentes en una de las decisiones del DT que llamaron la atención, pero ingresó en el complemento, cuando el conjunto visitante ya estaba en desventaja.
Fue cerca del final cuando se lo vio muy molesto al volante ofensivo, con una aparente recriminación a un compañero. "No se mueve", parece decir junto a una breve imitación. Si bien no queda claro de quién hablan, en las redes sociales especulaban con que se trataría de su compatriota, Miguel Ángel Borja.
El picante cruce de Juanfer Quintero con un periodista tras el Superclásico
Una vez que terminó el encuentro, Marcelo Gallardo avisó que no iba a hablar en conferencia de prensa, pero algunos futbolistas si lo hicieron en el momento en el que se retiraban de La Bombonera.
Uno de los que habló fue Juanfer Quintero, quien también protagonizó un tenso cruce con un periodista. “En la cancha no se demuestra que dejen la piel o que entreguen todo, eso se nota”, dijo el corresponsal del canal DSports.
Ante esto, Quintero cambió su cara y le respondió de forma contundente. “Es tu percepción, dime cómo trabajas tú. No hay que poner en duda nunca la actitud como ser humano. Siempre está el morbo con estas cosas, hay que respetar un poco. Lo digo de frente", dijo.
"Acá nadie pone en duda eso, me dolió pero aún así nunca te falté el respeto”, expresó Quintero. Y sentenció: “Mi trabajo siempre ha sido bueno, regular o malo pero jamás le haría la cama a un entrenador y nosotros (en referencia a sus compañeros) menos”.
Por último, Juanfer resaltó que “el fútbol se demuestra cada partido” y reconoció que “no estamos a la la altura, ya lo asumimos”. Sin embargo, aseguró: “Pero excavar donde no hay no tiene nada que ver. Tenemos una oportunidad, ojalá Dios quiera ganemos y cuando quedemos campeones no digan nada”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario