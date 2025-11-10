Cruce futbolero en el Gabinete: Pettovello y Caputo se chicanearon tras el Superclásico
La victoria de Boca sobre River desató bromas entre Luis Caputo, Sandra Pettovello y un asesor presidencial, que llevaron la rivalidad al terreno político.
El triunfo de Boca por 2-0 ante River en el Superclásico del domingo no solo agitó las redes sociales entre los hinchas, sino también dentro del propio Gobierno nacional. Funcionarios del gabinete de Javier Milei protagonizaron un intercambio cargado de humor y chicanas futboleras en X, dejando en claro que la pasión por los colores no distingue jerarquías políticas.
Todo comenzó con un mensaje de Felipe Núñez, integrante del equipo económico del Presidente, quien celebró la victoria xeneize con una publicación provocadora: “Cómo lloran las gallinas jajaja”, escribió tras el final del encuentro disputado por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025. El comentario, dirigido a los hinchas millonarios, rápidamente generó repercusiones dentro del oficialismo.
El primero en responder fue el ministro de Economía, Luis Caputo, reconocido simpatizante de River, quien retrucó con ironía: “Justo Sandra (Pettovello) estaba buscando gente en Capital Humano!!”, en alusión a la titular de esa cartera y su colega en el gabinete. La ministra, fanática de Boca, no tardó en sumarse al intercambio con una frase que encendió aún más las bromas: “Bienvenido a CH. Por acá siempre en la A”, recordó, con picardía, el histórico descenso de River a la B Nacional en 2011.
Núñez, lejos de quedarse atrás, cerró el cruce con una respuesta cargada de complicidad y humor: “Gracias, Sandra. Es un honor”, acompañando su mensaje con una imagen icónica de Juan Román Riquelme y Martín Palermo celebrando un gol con la camiseta azul y oro al Millonario en el estadio Monumental.
El Superclásico, que terminó con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, tuvo impacto más allá del plano deportivo. Con el triunfo, el Xeneize aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo y también selló su boleto para la Copa Libertadores 2026. Los de Núñez, en cambio, quedaron comprometido en la lucha por avanzar de ronda y complicó sus chances de obtener un cupo continental.
Mientras tanto, las redes sociales se poblaron de memes, festejos y cargadas cruzadas entre hinchas de ambos equipos. En esta ocasión, las chicanas traspasaron la cancha y se colaron en los pasillos del poder, demostrando que, incluso entre ministros, el fútbol argentino sigue siendo una cuestión de pasión y rivalidad eterna.
