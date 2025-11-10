Vuelven las tormentas fuertes al AMBA: a qué hora de este martes se esperan intensas lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de nuevas lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Todos los detalles.
Tras un fin de semana con clima agradable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un pronóstico poco alentador para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): este martes, vuelven las tormentas fuertes para porteños y bonaerenses que, por estos días, venían disfrutando de un cielo soleado.
En este sentido, el organismo detalló también las principales advertencias y recomendaciones para una jornada que será sumamente inestable.
A qué hora se esperan las tormentas fuertes este martes
El SMN fue claro: este martes habrá tormentas fuertes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En esa dirección, el organismo detalló que las temperaturas de una gris jornada oscilarán entre los 16 y 27 grados y que las mismas no se verán alteradas por las precipitaciones, sino que los siguientes días la máxima irá en aumento.
Cabe señalar que las lluvias más intensas llegarán en la noche del martes, aunque durante la tarde ya habrá chaparrones.
Si bien no habrá descenso abrupto de térmicas, estas tormentas desatarán fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora que, inicialmente, provendrán desde el sector Norte. Sin embargo, hacia la noche las ráfagas llegarán desde el Sur, lo que anticipa un frente de aire frío.
El miércoles, en tanto, volverá a salir el sol y ya no habrá ni lluvias ni ráfagas, aunque sí el viento continuará soplando desde el Sur predominantemente.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
