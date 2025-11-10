Vuelven las tormentas fuertes al AMBA: a qué hora de este martes se esperan intensas lluvias

El miércoles, en tanto, volverá a salir el sol y ya no habrá ni lluvias ni ráfagas, aunque sí el viento continuará soplando desde el Sur predominantemente.

vientos fuertes

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.