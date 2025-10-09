Quién es Ignacio Russo, el hijo de Miguel Ángel que sigue los pasos de su papá

Desde Rosario hasta la primera división del fútbol argentino, Nacho Russo ha recorrido un camino lleno de esfuerzo y aprendizaje. Hoy, con 24 años, se desempeña como delantero en Tigre, equipo que milita en la Primera División del fútbol argentino. Pero su carrera comenzó en Gimnasia y Esgrima de Rosario, donde dio sus primeros pasos en las divisiones formativas, y luego continuó en el club ADIUR, también de la ciudad santafesina. En 2016, fue incorporado a las inferiores de Rosario Central, donde se consolidó como una de las jóvenes promesas del conjunto canalla.