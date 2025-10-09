Quién es Ignacio Russo, el hijo de Miguel Ángel que sigue los pasos de su papá
Desde su debut en Rosario Central en 2020 hasta su llegada a Tigre en 2025, Ignacio Russo lleva una trayectoria marcada por varios préstamos y cambios de club.
Ignacio "Nacho" Russo es hijo del reconocido entrenador Miguel Ángel Russo y un futbolista de buen presente en el fútbol argentino. Una historia más de las tantas memorables que hay de jugadores que quieren seguir los pasos de su padre.
Desde Rosario hasta la primera división del fútbol argentino, Nacho Russo ha recorrido un camino lleno de esfuerzo y aprendizaje. Hoy, con 24 años, se desempeña como delantero en Tigre, equipo que milita en la Primera División del fútbol argentino. Pero su carrera comenzó en Gimnasia y Esgrima de Rosario, donde dio sus primeros pasos en las divisiones formativas, y luego continuó en el club ADIUR, también de la ciudad santafesina. En 2016, fue incorporado a las inferiores de Rosario Central, donde se consolidó como una de las jóvenes promesas del conjunto canalla.
Antes de debutar en Primera, marcó tres goles en 28 partidos con la Academia y cinco tantos en 19 encuentros con el equipo filial. Su estreno oficial llegó en diciembre de 2020, durante un empate ante Banfield por la Copa de la Liga Profesional, donde ingresó en los minutos finales en reemplazo de Alan Bonansea.
El 11 de enero de 2022, Russo se unió a Chacarita Juniors de la Primera B Nacional en un contrato de préstamo por un año y en enero de 2023 llega a Patronato a préstamo por un año hasta diciembre del mismo año, desde Rosario Central. El 1 de marzo de 2023, fue titular en el partido frente a Boca Juniors por la final de la Supercopa Argentina 2022, en donde Patronato (accedió siendo campeón de la Copa Argentina 2022) obtuvo el subcampeonato tras perder por 3 a 0 en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.
Finalmente, luego de su paso por Patronato y de no ser tenido nuevamente en cuenta por Central, el día 2 de enero del 2024, el club Instituto de Córdoba oficializó la llegada de Russo, a préstamo por un año hasta diciembre, mientras que en 2025 llegó en la misma condición a Tigre, donde alternó titularidad y suplencia. Un jugador que pasó por distintos clubes y momentos, pero que está consolidado en la primera división.
La lista de equipos en los que jugó Ignacio "Nacho" Russo
- Rosario Central (2020-2022)
- Chacarita Juniors (2022)
- Patronato (2023)
- Instituto (2024)
- Tigre (2025-act.)
