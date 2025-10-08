Murió Miguel Ángel Russo
Luego de varios días internado en su domicilio, a raíz de una dura enfermedad, el entrenador de Boca falleció este miércoles.
El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles a los 69 años, luego de pelear varios años con una dura enfermedad y de llevar unos cuantos días internado en su domicilio.
La noticia fue confirmada por su familia, quien indicó que el entrenador oriundo de Lanús murió en su domicilio. Luego el club difundió un comunicado para ratificar la triste información.
"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", escribió el club.
El DT había desmejorando en los últimos tiempos por el avance del cáncer que le habían diagnosticado en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia. En esta línea, en los últimos días se encontraba cursando una internación domiciliaria, a sabiendas de que podía tratarse de sus últimos días.
Quién fue Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo nació en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956 y desde joven mostró un vínculo inquebrantable con el fútbol. Su carrera como jugador se desarrolló principalmente en Estudiantes de La Plata, club al que llegó siendo un adolescente y en el que jugó durante toda su vida profesional.
Como mediocampista, fue un emblema de carácter y compromiso, llegando a disputar más de 400 partidos con la camiseta del Pincharrata. Con la camiseta del conjunto platense obtuvo el campeonato Metropolitano de 1982, y su retiro se dio en 1988, siempre en el mismo club, un gesto de fidelidad poco habitual incluso en aquella época.
Al colgar los botines, su transición al banco de suplentes fue casi natural: en 1991 inició su carrera como entrenador en Lanús, y desde entonces comenzó a construir una trayectoria marcada por el esfuerzo, la coherencia y la capacidad para armar grupos humanos sólidos. Dirigió a equipos de todas las categorías del fútbol argentino, con pasos exitosos por Rosario Central, Vélez Sarsfield y San Lorenzo, además de experiencias internacionales en México, Colombia, España y Paraguay.
El punto más alto de su carrera llegó en 2007, cuando conquistó la Copa Libertadores con Boca, acompañado por una figura estelar como Juan Román Riquelme. Ese título no solo lo consagró entre los grandes técnicos del continente, sino que consolidó su imagen de estratega inteligente y líder silencioso.
Más allá de los logros deportivos, el director técnico fue admirado por su integridad personal. Enfrentó con valentía una dura batalla contra el cáncer, que logró superar en 2018, y aun así volvió a dirigir con la misma pasión de siempre. Su estilo, alejado de los excesos mediáticos, lo convirtió en un ejemplo de profesionalismo y humildad.
“El fútbol me dio todo, y lo único que intenté fue devolverle un poco de lo que me enseñó”, decía "Miguelo". Hoy, su historia se inscribe entre las más grandes del fútbol argentino, no solo por los títulos, sino por los valores que dejó como legado. Su influencia excede lo deportivo. Su muerte deja una enseñanza final: que el verdadero éxito en el fútbol no se mide solo por los títulos, sino por la huella que se deja en los demás.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario