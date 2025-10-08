Murió Miguel Ángel Russo

Quién fue Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo nació en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956 y desde joven mostró un vínculo inquebrantable con el fútbol. Su carrera como jugador se desarrolló principalmente en Estudiantes de La Plata, club al que llegó siendo un adolescente y en el que jugó durante toda su vida profesional.

Como mediocampista, fue un emblema de carácter y compromiso, llegando a disputar más de 400 partidos con la camiseta del Pincharrata. Con la camiseta del conjunto platense obtuvo el campeonato Metropolitano de 1982, y su retiro se dio en 1988, siempre en el mismo club, un gesto de fidelidad poco habitual incluso en aquella época.

Al colgar los botines, su transición al banco de suplentes fue casi natural: en 1991 inició su carrera como entrenador en Lanús, y desde entonces comenzó a construir una trayectoria marcada por el esfuerzo, la coherencia y la capacidad para armar grupos humanos sólidos. Dirigió a equipos de todas las categorías del fútbol argentino, con pasos exitosos por Rosario Central, Vélez Sarsfield y San Lorenzo, además de experiencias internacionales en México, Colombia, España y Paraguay.

russo titulo central

El punto más alto de su carrera llegó en 2007, cuando conquistó la Copa Libertadores con Boca, acompañado por una figura estelar como Juan Román Riquelme. Ese título no solo lo consagró entre los grandes técnicos del continente, sino que consolidó su imagen de estratega inteligente y líder silencioso.

Más allá de los logros deportivos, el director técnico fue admirado por su integridad personal. Enfrentó con valentía una dura batalla contra el cáncer, que logró superar en 2018, y aun así volvió a dirigir con la misma pasión de siempre. Su estilo, alejado de los excesos mediáticos, lo convirtió en un ejemplo de profesionalismo y humildad.

“El fútbol me dio todo, y lo único que intenté fue devolverle un poco de lo que me enseñó”, decía "Miguelo". Hoy, su historia se inscribe entre las más grandes del fútbol argentino, no solo por los títulos, sino por los valores que dejó como legado. Su influencia excede lo deportivo. Su muerte deja una enseñanza final: que el verdadero éxito en el fútbol no se mide solo por los títulos, sino por la huella que se deja en los demás.