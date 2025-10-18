Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Banfield

Para Banfield, la victoria es una cuestión de supervivencia, ya que el descenso por la tabla anual se ha convertido en una amenaza real. Ante la crisis, el entrenador Pedro Troglio sopesa la opción de realizar un cambio radical: darle la titularidad al arquero suplente, Diego Romero, buscando un efecto revulsivo en la dinámica del equipo.

banfield

Probables formaciones del duelo

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega y Matías Fernández; Nicolás Retamar y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Iribarren o Juan Alfaro, Sergio Vittor, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago López, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Banfield

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.