Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Banfield
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Banfield por el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan este sábado a las 15:45 en el Estadio Bautista Gargantini, en un encuentro vital por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura. Ambos equipos están en la cuerda floja y necesitan urgentemente una victoria para corregir su trayectoria.
La "Lepra" (Independiente Rivadavia) afronta el partido con la mente dividida. Aunque el gran foco está en la semifinal de Copa Argentina contra River Plate el próximo viernes, el equipo de Alfredo Berti no puede descuidar el torneo doméstico. Sumar de a tres es fundamental para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a las copas internacionales y a los playoffs.
La presión es alta: el Azul lleva cinco partidos sin ganar (una derrota y cuatro empates) y está obligado a dar un golpe de autoridad ante su gente. Las expulsiones de Tomás Bottari y Sebastián Villa en el empate 0-0 contra Godoy Cruz obligan al DT a rearmar el equipo con Mauricio Cardillo y Nicolás Retamar como posibles sustitutos.
El "Taladro" (Banfield) llega al compromiso en una situación igualmente delicada. El sur de Buenos Aires está en alerta por el mal desempeño reciente: tres caídas en los últimos cuatro juegos y una preocupante falta de eficacia ofensiva, registrando solo un gol a favor en ese tramo.
Para Banfield, la victoria es una cuestión de supervivencia, ya que el descenso por la tabla anual se ha convertido en una amenaza real. Ante la crisis, el entrenador Pedro Troglio sopesa la opción de realizar un cambio radical: darle la titularidad al arquero suplente, Diego Romero, buscando un efecto revulsivo en la dinámica del equipo.
Probables formaciones del duelo
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega y Matías Fernández; Nicolás Retamar y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Iribarren o Juan Alfaro, Sergio Vittor, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago López, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Banfield
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
