Quién estará en el show del medio tiempo del Super Bowl
La NFL confirmó que Bad Bunny será la gran figura del espectáculo musical del Super Bowl, el más visto del año.
El show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará en febrero en Estados Unidos, ya tiene a su protagonista definido y no es un nombre que pase inadvertido: Bad Bunny será el artista central del espectáculo más visto de la televisión mundial. La elección del puertorriqueño confirma el lugar dominante que hoy ocupa la música urbana latina a nivel global y anticipa una puesta en escena con alto impacto visual, coreografías masivas y un repaso por los hits que lo convirtieron en uno de los músicos más escuchados del planeta.
El intérprete llega a este escenario en un momento clave de su carrera, con giras internacionales multitudinarias, premios y una presencia constante en rankings de streaming. Su estilo, que mezcla reggaetón, trap, pop y una fuerte identidad estética, encaja a la perfección con el perfil que la NFL viene buscando para renovar el halftime show y conectar con audiencias jóvenes y diversas alrededor del mundo.
Sin embargo, su participación no estuvo exenta de controversia. Bad Bunny también es conocido por sus posturas públicas en temas sociales y políticos, especialmente en lo referido a la situación de los migrantes en Estados Unidos. En distintas presentaciones y apariciones mediáticas, el artista fue crítico del accionar de ICE, el organismo encargado del control migratorio, y se manifestó a favor de las comunidades latinas que viven en el país. Ese posicionamiento generó aplausos entre sus seguidores, pero también fuertes rechazos en sectores más conservadores.
Entre las voces críticas apareció la de Donald Trump, quien se mostró en desacuerdo con que el puertorriqueño sea la figura principal del show. El exmandatario dejó trascender su malestar por la elección y cuestionó que un artista con ese perfil político encabece un evento de semejante magnitud, sumando así un condimento extra a un espectáculo que ya de por sí suele generar debate año tras año.
Más allá de la polémica, la expectativa por el show es enorme. El medio tiempo del Super Bowl se convirtió en un evento cultural en sí mismo, con producciones millonarias y momentos que suelen quedar en la historia del pop. No se descarta que Bad Bunny incluya invitados sorpresa o guiños a sus raíces latinas, algo que podría reforzar el carácter simbólico de su presencia en uno de los escenarios más influyentes del mundo.
