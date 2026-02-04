Quién estará en el show del medio tiempo del Super Bowl

Entre las voces críticas apareció la de Donald Trump, quien se mostró en desacuerdo con que el puertorriqueño sea la figura principal del show. El exmandatario dejó trascender su malestar por la elección y cuestionó que un artista con ese perfil político encabece un evento de semejante magnitud, sumando así un condimento extra a un espectáculo que ya de por sí suele generar debate año tras año.

Más allá de la polémica, la expectativa por el show es enorme. El medio tiempo del Super Bowl se convirtió en un evento cultural en sí mismo, con producciones millonarias y momentos que suelen quedar en la historia del pop. No se descarta que Bad Bunny incluya invitados sorpresa o guiños a sus raíces latinas, algo que podría reforzar el carácter simbólico de su presencia en uno de los escenarios más influyentes del mundo.