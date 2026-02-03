NFL: ¿quiénes juegan el Super Bowl LX?

Los Patriots, por su parte, han encontrado en el joven mariscal Drake Maye un líder inesperado que revitalizó la ofensiva de Nueva Inglaterra. Maye, con su precisión y temple para momentos de alta presión, se ha colocado como uno de los quarterbacks más seguidos de esta temporada. El equilibrio entre su juventud y la experiencia de veteranos como el receptor Stefon Diggs otorgan a Nueva Inglaterra una combinación difícil de neutralizar.

Más allá de las individualidades, este Super Bowl se perfila como un encuentro de estéticas distintas: Seattle con un ataque dinámico que mezcla potencia y ritmo, y New England con una propuesta estratégica que prioriza la eficiencia y la gestión de cada jugada. Esa dualidad, junto con el trasfondo histórico y las figuras que dominan la conversación digital, convierten al Super Bowl LX en uno de los eventos más esperados del calendario deportivo global.