Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Unión por el Torneo Apertura

Por el contrario, el "Tatengue" de Leonardo Madelón arriba a Mendoza tras meterse en la fase final de forma milagrosa. Pese a encadenar cuatro presentaciones sin triunfos (dos tropiezos y dos empates), la caída de sus competidores directos —Defensa e Instituto— le permitió quedarse con el octavo puesto de la Zona A con 21 puntos. En este escenario de "todo o nada", Unión intentará romper los pronósticos y dar el gran golpe ante el mejor del torneo.