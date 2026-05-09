Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Unión por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Unión por el Torneo Apertura.
Este sábado, desde las 21:30, el Estadio Bautista Gargantini vibrará con un duelo de contrastes marcados. Independiente Rivadavia se medirá ante Unión de Santa Fe en un cruce eliminatorio por los octavos de final del Apertura 2026. Con Luis Lobo Medina como juez principal y Héctor Paletta supervisando el VAR, las acciones serán transmitidas en directo a través de la pantalla de ESPN Premium.
El presente de la "Lepra" es sencillamente inmejorable. El conjunto liderado por Alfredo Berti no solo se adjudicó la Zona B con 34 unidades —logrando el derecho de ser local hasta una posible semifinal—, sino que brilla a nivel continental. Su reciente igualdad 1-1 ante Fluminense le garantizó el boleto a octavos de la Libertadores de forma prematura, confirmando su estatus de equipo sensación en Sudamérica.
En cuanto a la competición doméstica, el elenco mendocino se ha vuelto imbatible en su tierra: solo dejarían la provincia para disputar una hipotética final en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Actualmente, los de Berti arrastran una racha positiva de 11 encuentros sin conocer la derrota, producto de ocho victorias y tres igualdades que ilusionan a toda su parcialidad.
Por el contrario, el "Tatengue" de Leonardo Madelón arriba a Mendoza tras meterse en la fase final de forma milagrosa. Pese a encadenar cuatro presentaciones sin triunfos (dos tropiezos y dos empates), la caída de sus competidores directos —Defensa e Instituto— le permitió quedarse con el octavo puesto de la Zona A con 21 puntos. En este escenario de "todo o nada", Unión intentará romper los pronósticos y dar el gran golpe ante el mejor del torneo.
Probables formaciones del duelo
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Ivan Villalba, Mauro Peinipil; Diego Tonetto, Maximiliano Amarfil, Mauricio Cardillo; Kevin Retamar, Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Unión
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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