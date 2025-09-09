Bolivia al repechaje para el Mundial 2026: cuándo se juega, inédito formato y qué equipos están clasificados

Los cuatro equipos con el ranking más bajo deberán disputar una semifinal a partido único, mientras que las dos mejores selecciones del ranking avanzan directamente a la final de cada llave.

Esto significa que los dos mejores equipos del repechaje solo necesitarán ganar un partido para conseguir su pase al Mundial 2026. Por otro lado, las cuatro selecciones restantes deberán ganar dos encuentros para obtener uno de los dos cupos disponibles. Los dos vencedores de cada llave serán los que clasifiquen al Mundial.

Quiénes juegan el repechaje

Por el momento, hay solo dos selecciones clasificadas al Repechaje: Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol).

Los otros cuatro cupos se completarán con un equipo de Asia, uno de África y dos de la Concacaf; mientras que no habrá selecciones europeas en el Repechaje.