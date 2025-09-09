Bolivia al repechaje para el Mundial 2026: cuándo se juega, inédito formato y qué equipos están clasificados
El equipo del altiplano logró una agónica clasificación para la repesca, que se jugará con un formato inédito. Todos los detalles.
Bolivia le ganó de local nada menos que a Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y logró el objetivo de clasificarse al repechaje rumbo al Mundial 2026, por lo que quedó a uno o dos partidos de meterse en la cita máxima.
El conjunto del altiplano llevaba a la jornada 18 octavo y fuera del puesto de repesca luego de sufrir una goleada en la fecha pasada, pero hizo los deberes, teniendo en cuenta el resultado del otro partido clave: necesitaba ganar y que no lo haga Venezuela, y se impuso 1-0 para aprovechar la paliza 6-3 que sufrió la "Vinotinto".
Cuándo y dónde se juega el repechaje para el Mundial 2026
El Repechaje se disputará en el mes de marzo de 2026, todavía con fechas exactas a confirmar. Los partidos se jugarán en alguna de las tres sedes del Mundial 2026.
Cómo se juega el repechaje para el Mundial 2026: inédito formato
El repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026 constará de seis selecciones, que serán distribuidas en dos llaves. El formato del torneo favorece a los equipos con mejor ranking FIFA, dándoles una ventaja en la clasificación.
Los cuatro equipos con el ranking más bajo deberán disputar una semifinal a partido único, mientras que las dos mejores selecciones del ranking avanzan directamente a la final de cada llave.
Esto significa que los dos mejores equipos del repechaje solo necesitarán ganar un partido para conseguir su pase al Mundial 2026. Por otro lado, las cuatro selecciones restantes deberán ganar dos encuentros para obtener uno de los dos cupos disponibles. Los dos vencedores de cada llave serán los que clasifiquen al Mundial.
Quiénes juegan el repechaje
Por el momento, hay solo dos selecciones clasificadas al Repechaje: Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol).
Los otros cuatro cupos se completarán con un equipo de Asia, uno de África y dos de la Concacaf; mientras que no habrá selecciones europeas en el Repechaje.
