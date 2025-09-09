Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: horario, formaciones y cómo ver en vivo

¿Qué necesita la Vinotinto para conseguirlo? La ecuación es simple: si Venezuela gana, se asegura su lugar en el repechaje, independientemente de lo que suceda en el partido entre Bolivia y Brasil.

Por su parte, la selección colombiana experimentó un notable bajón en su rendimiento tras perder la final de la Copa América 2024 contra Argentina. Su racha de 28 partidos sin conocer la derrota se desvaneció, y en los siguientes diez encuentros solo logró dos victorias.

Sin embargo, la goleada de 3-0 a Bolivia en Barranquilla en la última jornada no solo le garantizó su boleto al Mundial, sino que también renovó la confianza del equipo. Ahora, Colombia sueña con recuperar el nivel que la caracterizó, con un incentivo adicional: la oportunidad de dejar fuera a su histórico rival, Venezuela, en una nueva edición del Clásico de la Frontera.

Probables formaciones del duelo

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Venezuela vs. Colombia, por las Eliminatorias: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 20.30

TV: D Sports

Árbitro: Wilton Sampaio

VAR: Wagner Reway

Estadio: Municipal de Maturín