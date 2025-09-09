Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: horario, formaciones y cómo ver en vivo
La Vino Tinto se mide con los colombianos en busca de hacer historia, en el marco de un nuevo "clásico de la frontera". Todos los detalles.
Venezuela y Colombia se enfrentan este martes, desde las 20:30, en el Estadio Municipal de Maturín, en un partido crucial de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Este Clásico de la Frontera tiene un peso especial para ambos.
Después de su reciente derrota contra Argentina, la Vinotinto se juega su última carta. Necesitan una victoria para asegurar su lugar en el repechaje, sin tener que esperar el resultado del encuentro entre Bolivia y Brasil.
Del otro lado, la situación es distinta. El equipo de Néstor Lorenzo ya tiene su boleto asegurado para el Mundial. Tras conseguir su primera victoria del año contra Bolivia, Colombia llega a este encuentro sin la presión de la clasificación, pero con la intención de cerrar la etapa con buen pie.
Venezuela, la única nación sudamericana que nunca ha participado en una Copa del Mundo, tiene grandes esperanzas de romper esa racha bajo la dirección de Fernando Batista. El equipo mantiene vivas sus posibilidades de clasificar al repechaje mundialista, que se jugará con un formato nuevo en marzo de 2026.
¿Qué necesita la Vinotinto para conseguirlo? La ecuación es simple: si Venezuela gana, se asegura su lugar en el repechaje, independientemente de lo que suceda en el partido entre Bolivia y Brasil.
Por su parte, la selección colombiana experimentó un notable bajón en su rendimiento tras perder la final de la Copa América 2024 contra Argentina. Su racha de 28 partidos sin conocer la derrota se desvaneció, y en los siguientes diez encuentros solo logró dos victorias.
Sin embargo, la goleada de 3-0 a Bolivia en Barranquilla en la última jornada no solo le garantizó su boleto al Mundial, sino que también renovó la confianza del equipo. Ahora, Colombia sueña con recuperar el nivel que la caracterizó, con un incentivo adicional: la oportunidad de dejar fuera a su histórico rival, Venezuela, en una nueva edición del Clásico de la Frontera.
Probables formaciones del duelo
Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Venezuela vs. Colombia, por las Eliminatorias: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 20.30
- TV: D Sports
- Árbitro: Wilton Sampaio
- VAR: Wagner Reway
- Estadio: Municipal de Maturín
