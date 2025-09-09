Bolivia venció 1-0 a Brasil y jugará el Repechaje para el Mundial 2026: cómo será el nuevo formato
Con gol de Miguel Terceros de penal, la Verde superó a un rival complicado y finalizó séptima con 20 puntos. Ahora jugará el Repechaje en marzo rumbo a la Copa del Mundo.
La Selección de Bolivia logró una histórica victoria 1-0 sobre Brasil en El Alto y aseguró su lugar en el Repechaje rumbo al Mundial 2026. El único gol fue convertido por Miguel Terceros de penal en el cierre del primer tiempo. Con este resultado, la Verde terminó séptima con 20 puntos y mantiene vivo su sueño mundialista.
El equipo dirigido por Óscar Villegas alcanzó los 20 puntos, finalizó en la séptima posición de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas y tendrá una última oportunidad en marzo para ir en busca del pasaje al Mundial.
Cómo se jugará el Repechaje del Mundial 2026
El repechaje intercontinental se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara (México). Seis selecciones lucharán por los dos últimos cupos al Mundial:
-
1 de Conmebol (Bolivia).
2 de Concacaf.
1 de la AFC (Asia).
1 de la CAF (África).
1 de la OFC (Oceanía, ya clasificada Nueva Caledonia).
Las cuatro selecciones de peor ranking FIFA iniciarán en semifinales, mientras que las dos mejores esperarán en la final. Los ganadores de cada cruce obtendrán su boleto a la fase de grupos del Mundial.
Posibles rivales de Bolivia
-
Asia: Qatar, Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Omán o Indonesia.
África: Senegal, Camerún, Burkina Faso o Gabón.
Concacaf: Panamá, Costa Rica, Honduras o Jamaica.
Oceanía: Nueva Caledonia (confirmada).
Bolivia tendrá que esperar a marzo para conocer a sus rivales y definir si logra regresar a una Copa del Mundo, algo que no consigue desde Estados Unidos 1994.
Miguel Terceros, desde los doce pasos, abrió el marcador para el seleccionado local que sueña:
Formaciones del encuentro entre Bolivia y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.
- Brasil: Alisson; Santos, Gabriel, Marquinhos, Wesley; Bruno Guimarães, Andrey Santos, Gabriel Martinelli, Raphinha, Estevao, Joao Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
Otros datos del partido
-
Hora: 20.30
TV en vivo: TyC Sports 2
Árbitro: Cristian Garay (Chile)
VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)
Estadio: Municipal de El Alto
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario