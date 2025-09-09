Bolivia venció 1-0 a Brasil y jugará el Repechaje para el Mundial 2026: cómo será el nuevo formato

Posibles rivales de Bolivia

Asia: Qatar, Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Omán o Indonesia.

África: Senegal, Camerún, Burkina Faso o Gabón.

Concacaf: Panamá, Costa Rica, Honduras o Jamaica.

Oceanía: Nueva Caledonia (confirmada).

Bolivia tendrá que esperar a marzo para conocer a sus rivales y definir si logra regresar a una Copa del Mundo, algo que no consigue desde Estados Unidos 1994.

Miguel Terceros, desde los doce pasos, abrió el marcador para el seleccionado local que sueña:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RenzoGaliano/status/1965572824472707123&partner=&hide_thread=false Miguel Terceros hace soñar a Bolivia con el repechaje a la Copa del Mundo 2026. Goleador de raza ante Brasil. pic.twitter.com/1y3dWl3tLe — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) September 10, 2025

Formaciones del encuentro entre Bolivia y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.

Brasil: Alisson; Santos, Gabriel, Marquinhos, Wesley; Bruno Guimarães, Andrey Santos, Gabriel Martinelli, Raphinha, Estevao, Joao Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Otros datos del partido