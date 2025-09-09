Venezuela cayó 6-3 ante Colombia y se quedó sin chances de ir al Repechaje del Mundial 2026

La ilusión de la Vinotinto llegó a su fin. Pese a ponerse dos veces en ventaja gracias a los goles de Telasco Segovia y Josef Martínez, el conjunto venezolano terminó cayendo 5-3 frente a Colombia en la última jornada de las Eliminatorias. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró jerarquía para revertir el marcador. Yerry Mina anotó y Luis Javier Suárez brilló con un póker que selló la clasificación colombiana. John Córdoba marcó el único tanto.