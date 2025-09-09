Venezuela cayó 6-3 ante Colombia y se quedó sin chances de ir al Repechaje del Mundial 2026
La Vinotinto, dirigida por Fernando Batista, perdió en un partidazo y finalizó octava con 18 puntos. El seleccionado cafetero cerró cuarta y estará en el Mundial 2026.
La Selección de Venezuela perdió 6-3 ante Colombia en un duelo electrizante por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Fernando Batista quedó sin chances de disputar el repechaje y cerró su participación en el octavo lugar con 18 puntos, mientras que los cafeteros se clasificaron al Mundial 2026.
La ilusión de la Vinotinto llegó a su fin. Pese a ponerse dos veces en ventaja gracias a los goles de Telasco Segovia y Josef Martínez, el conjunto venezolano terminó cayendo 5-3 frente a Colombia en la última jornada de las Eliminatorias. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró jerarquía para revertir el marcador. Yerry Mina anotó y Luis Javier Suárez brilló con un póker que selló la clasificación colombiana. John Córdoba marcó el único tanto.
Con este resultado, Venezuela terminó en el octavo puesto con 18 unidades, fuera de toda posibilidad de repechaje. En contraste, Colombia sumó 28 puntos, se ubicó en la cuarta posición y aseguró su presencia en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Pase de Salomón Rondón y Telasco Segovia abrió el marcador para la Vinotinto:
Yerry Mina igualó el encuentro para el seleccionado cafetero:
Gol de Josef Martinez para poner nuevamente arriba al local:
Luis Javier Suárez empató el partido nuevamente:
Doblete de Luis Javier Suárez para el 3-2 del seleccionado visitante:
Hat-trick de Suárez para sentenciar el encuentro:
Póker de Suárez que en una noche soñada pone cifras de goleada:
Salomón Rondón descontó para la Vinotinto:
Jhon Córdoba aparece para marcar el 6-3 en un partido histórico:
Formaciones del duelo por Eliminatorias Sudamericanas
Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Venezuela vs. Colombia, por las Eliminatorias: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 20.30
- TV: D Sports
- Árbitro: Wilton Sampaio
- VAR: Wagner Reway
- Estadio: Municipal de Maturín
