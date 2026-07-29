Quién será el próximo campeón del mundo en 2030, según la inteligencia artificial

Los diez goles Inglaterra-Francia por el Mundial 2026 y los récords que se superaron

Quién ganaría el próximo Mundial de Fútbol en 2030: esto dice la IA

Según los modelos de inteligencia artificial, la principal candidata a conquistar el Mundial 2030 es España. La explicación se basa en la calidad de su plantel, el buen momento que atraviesa su recambio generacional y la presencia de numerosos futbolistas jóvenes que ya compiten en la élite del fútbol europeo.

Detrás aparecen Francia, Inglaterra y Argentina, tres selecciones que también cuentan con grandes posibilidades de pelear por el título. Francia mantiene una de las mayores reservas de talento del mundo, Inglaterra continúa consolidando una generación muy competitiva y Argentina buscará sostener su protagonismo con una nueva camada de futbolistas tras la era de Lionel Messi.

De todos modos, la propia inteligencia artificial advierte que estas proyecciones se basan en el presente de cada selección y pueden modificarse con el paso del tiempo. Las eliminatorias, la evolución de los jugadores y el rendimiento de cada equipo en los próximos años serán determinantes para definir quién llegará como máximo favorito a la cita mundialista de 2030.