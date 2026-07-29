Quién será el próximo campeón del mundo en 2030, según la inteligencia artificial
Los modelos de IA consideran el presente de cada equipo, el recambio generacional y el rendimiento de los últimos años.
Aunque todavía resta un largo camino hasta el Mundial 2030, la inteligencia artificial ya se animó a proyectar qué selección tiene más probabilidades de quedarse con el título. Para ello, distintos modelos analizan millones de datos relacionados con el rendimiento reciente de los equipos, la edad de los planteles, el nivel de sus futbolistas y las proyecciones para los próximos años.
Si bien estas estimaciones no representan una predicción definitiva, permiten tener una idea de cuáles son los países que llegan mejor posicionados de cara a la próxima Copa del Mundo, que tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, además de los partidos inaugurales previstos en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Los pronósticos del 2026: qué tan acertada estuvo la IA
El desempeño de la inteligencia artificial durante el Mundial 2026 fue uno de los motivos por los que este tipo de análisis ganó popularidad. Antes del inicio del torneo, varios modelos ubicaban entre los principales candidatos a España, Argentina y Francia, selecciones que finalmente fueron protagonistas a lo largo de toda la competencia.
Incluso, algunas plataformas lograron anticipar que España y Argentina disputarían la final, mientras que otras coincidieron en señalar a Francia e Inglaterra como integrantes del grupo de favoritos desde las etapas previas.
Aun así, los especialistas recuerdan que el fútbol mantiene un importante componente de imprevisibilidad. Factores como lesiones, cambios de entrenador, sanciones o la irrupción de nuevas figuras pueden modificar completamente el desarrollo de un campeonato.
Quién ganaría el próximo Mundial de Fútbol en 2030: esto dice la IA
Según los modelos de inteligencia artificial, la principal candidata a conquistar el Mundial 2030 es España. La explicación se basa en la calidad de su plantel, el buen momento que atraviesa su recambio generacional y la presencia de numerosos futbolistas jóvenes que ya compiten en la élite del fútbol europeo.
Detrás aparecen Francia, Inglaterra y Argentina, tres selecciones que también cuentan con grandes posibilidades de pelear por el título. Francia mantiene una de las mayores reservas de talento del mundo, Inglaterra continúa consolidando una generación muy competitiva y Argentina buscará sostener su protagonismo con una nueva camada de futbolistas tras la era de Lionel Messi.
De todos modos, la propia inteligencia artificial advierte que estas proyecciones se basan en el presente de cada selección y pueden modificarse con el paso del tiempo. Las eliminatorias, la evolución de los jugadores y el rendimiento de cada equipo en los próximos años serán determinantes para definir quién llegará como máximo favorito a la cita mundialista de 2030.
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