La inteligencia artificial reveló cómo se verán las personas dentro de mil años

Respecto de la piel, las simulaciones sugieren que podría volverse más gruesa y presentar una pigmentación diferente como mecanismo de adaptación frente a una mayor radiación solar o a nuevos entornos donde habite la humanidad.

La inteligencia artificial también contempla una integración cada vez mayor entre el cuerpo humano y la tecnología. En ese escenario, serían habituales los implantes electrónicos, las interfaces neuronales, las prótesis inteligentes e incluso dispositivos capaces de conectarse directamente con el cerebro para potenciar determinadas funciones.

Sin embargo, especialistas en biología evolutiva recuerdan que estos cambios no representan una predicción científica definitiva. La evolución depende de numerosos factores y suele desarrollarse durante períodos mucho más extensos y bajo presiones ambientales específicas.

Aun así, estas simulaciones muestran cómo la inteligencia artificial puede utilizar la información disponible para construir posibles escenarios sobre el futuro de la humanidad e invitar a reflexionar sobre el impacto que la tecnología, el ambiente y nuestros hábitos actuales podrían tener en las próximas generaciones.