La inteligencia artificial reveló cómo se verán las personas dentro de mil años
Estas simulaciones imaginan posibles cambios físicos impulsados por la tecnología, el cambio climático y la adaptación a nuevos entornos.
La evolución humana siempre despertó curiosidad entre científicos y aficionados. Aunque es imposible saber con certeza cómo será nuestra especie dentro de un milenio, la inteligencia artificial permite crear simulaciones basadas en conocimientos de biología, evolución, tecnología y cambios ambientales para imaginar distintos escenarios posibles.
A partir de modelos entrenados con información científica, estas herramientas proyectan cómo podrían modificarse algunas características físicas de los seres humanos si continúan algunas tendencias.
Cómo se verán los humanos dentro de 1000 años según la inteligencia artificial
De acuerdo con las simulaciones realizadas por la inteligencia artificial, uno de los cambios más notorios sería el aumento del tamaño del cráneo y de la frente, una característica asociada a un mayor desarrollo de las capacidades cognitivas y a la creciente interacción con la tecnología.
Los modelos también plantean que los ojos podrían ser más grandes para adaptarse a ambientes con menor iluminación, como estaciones espaciales o ciudades altamente tecnológicas, además de responder al uso constante de pantallas durante generaciones.
Otro de los cambios proyectados es una estatura ligeramente menor y una contextura física más delgada. Según la IA, esto estaría relacionado con un estilo de vida cada vez más sedentario, donde muchas tareas serían realizadas por sistemas automatizados y robots.
Respecto de la piel, las simulaciones sugieren que podría volverse más gruesa y presentar una pigmentación diferente como mecanismo de adaptación frente a una mayor radiación solar o a nuevos entornos donde habite la humanidad.
La inteligencia artificial también contempla una integración cada vez mayor entre el cuerpo humano y la tecnología. En ese escenario, serían habituales los implantes electrónicos, las interfaces neuronales, las prótesis inteligentes e incluso dispositivos capaces de conectarse directamente con el cerebro para potenciar determinadas funciones.
Sin embargo, especialistas en biología evolutiva recuerdan que estos cambios no representan una predicción científica definitiva. La evolución depende de numerosos factores y suele desarrollarse durante períodos mucho más extensos y bajo presiones ambientales específicas.
Aun así, estas simulaciones muestran cómo la inteligencia artificial puede utilizar la información disponible para construir posibles escenarios sobre el futuro de la humanidad e invitar a reflexionar sobre el impacto que la tecnología, el ambiente y nuestros hábitos actuales podrían tener en las próximas generaciones.
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