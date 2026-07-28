La mejor manera de estudiar y cómo concentrarse, según la inteligencia artificial

Al reducir la sobrecarga de datos en una única sesión, aumenta la capacidad de recordar los contenidos a largo plazo. Por ese motivo, la inteligencia artificial sostiene que una estrategia de estudio organizada y constante ofrece mejores resultados que dedicar largas horas de manera ocasional.

Los consejos de la IA para estudiar

Los especialistas en inteligencia artificial examinaron distintas técnicas de estudio y señalaron cuáles ofrecen mejores resultados para potenciar el aprendizaje y conservar la información durante más tiempo.

Además de la práctica espaciada, la IA destacó que uno de los métodos más efectivos para fortalecer la memoria a largo plazo es la recuperación activa, una estrategia que prioriza el recuerdo consciente por encima de la simple relectura de los apuntes.

A diferencia de los métodos tradicionales, la recuperación activa invita al estudiante a poner a prueba su memoria sin recurrir al material de estudio. En vez de volver a leer un texto, el objetivo es reconstruir los conceptos principales únicamente con lo que se recuerda. Este proceso permite identificar qué conocimientos ya fueron incorporados y, al mismo tiempo, fortalece las conexiones neuronales, facilitando que esa información pueda recuperarse con mayor rapidez en el futuro.

La inteligencia artificial explicó que existen distintas maneras de aplicar esta técnica. Una de las más recomendadas es elaborar pequeños cuestionarios o responder preguntas sobre el contenido estudiado sin consultar apuntes ni libros.

Estos ejercicios funcionan como una práctica previa a un examen o una exposición, ayudando a entrenar la memoria y a mejorar el desempeño en situaciones que requieren recordar información bajo presión.

Otra estrategia sugerida por la IA es enseñar lo aprendido a otra persona. Al tener que explicar un tema con palabras simples y organizar las ideas de manera lógica, el estudiante profundiza su comprensión del contenido y detecta con mayor facilidad aquellos conceptos que todavía no domina por completo. Este proceso convierte al acto de enseñar en una herramienta muy valiosa para consolidar el aprendizaje.

Además, la inteligencia artificial resaltó la importancia de incorporar hábitos que promuevan un aprendizaje activo.

Entre ellos aparece la elaboración de resúmenes con palabras propias, una práctica que obliga a identificar las ideas centrales y relacionarlas entre sí. De esta manera, no solo se facilita la comprensión de los temas, sino que también aumenta la capacidad para retener la información durante más tiempo.