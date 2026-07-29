EN VIVO: Presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

La exvicepresidenta publicó en las últimas horas una extensa carta abierta donde confirmó que llevará su condena en la causa Vialidad ante tribunales externos. El equipo legal, que cuenta con la incorporación del exjuez europeo Javier Borrego y el jurista brasileño Rafael Valim, profundizará en los argumentos de esta petición y explicará los alcances frente a la presunta vulneración de Derechos Humanos denunciada por la dirigente.