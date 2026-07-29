EN VIVO: Presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Mirá acá la transmisión en vivo donde los abogados de Cristina Fernández de Kirchner detallarán el recurso judicial presentado recientemente en la ONU.
Este miércoles a las 11 horas, los abogados de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner brindarán una esperada conferencia de prensa. Durante la transmisión oficial, los letrados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego explicarán los detalles sobre la presentación formal realizada ante el organismo internacional para apelar su condena.
Cómo ver la conferencia sobre la presentación de Cristina Kirchner ante la ONU
Para seguir todos los pormenores de esta comunicación internacional, los interesados podrán conectarse de forma directa al canal oficial de YouTube. La emisión de la conferencia está programada para iniciar exactamente a las 11 horas de este miércoles 29 de julio.
La exvicepresidenta publicó en las últimas horas una extensa carta abierta donde confirmó que llevará su condena en la causa Vialidad ante tribunales externos. El equipo legal, que cuenta con la incorporación del exjuez europeo Javier Borrego y el jurista brasileño Rafael Valim, profundizará en los argumentos de esta petición y explicará los alcances frente a la presunta vulneración de Derechos Humanos denunciada por la dirigente.
El enlace de acceso público y gratuito para presenciar la transmisión es el siguiente:
Quienes deseen escuchar las declaraciones de la defensa técnica, podrán ingresar directamente al video programado desde cualquier computadora o dispositivo móvil.
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