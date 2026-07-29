Temporal en puerta: rige una alerta por tormentas fuertes, ráfagas de hasta 90 km/h y posible caída de granizo

Ante la intensidad de los fenómenos pronosticados —especialmente por el peligro que representan las ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h y la posible caída de granizo—, desde los organismos de defensa civil se aconseja a los habitantes de las zonas alcanzadas asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por calles inundadas y mantenerse resguardados en lugares seguros mientras dure el temporal.

Las advertencias también son difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional través de sus diferentes canales de comunicación.