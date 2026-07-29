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Temporal en puerta: rige una alerta por tormentas fuertes, ráfagas de hasta 90 km/h y posible caída de granizo

Sociedad

Se esperan tormentas fuertes, precipitaciones copiosas y abundante actividad eléctrica durante la jornada de este miércoles. Qué dice el informe.

Rige una alerta por tormentas fuertes

Rige una alerta por tormentas fuertes, ráfagas de hasta 90 km/h y posible caída de granizo

Las condiciones climáticas desmejoran de manera notable en el Litoral argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este miércoles un alerta oficial por tormentas fuertes y severas que afectarán a varias provincias de la región, advirtiendo a la población sobre la peligrosidad de los fenómenos previstos para las próximas horas.

El aviso por fuertes precipitaciones, y posible caída de granizo, rige este miércoles 29 de julio principalmente para horas de la madrugada, de acuerdo con el organismo nacional.

De acuerdo con el mapa de advertencias emitido por el organismo meteorológico, el área de cobertura de las advertencias abarca todo el territorio de la provincia de Misiones, además del centro y este de Corrientes, y el norte de Entre Ríos.

Rige una alerta por tormentas fuertes, r&aacute;fagas de hasta 90 km/h y posible ca&iacute;da de granizo. Fuente: Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Rige una alerta por tormentas fuertes, ráfagas de hasta 90 km/h y posible caída de granizo. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta por tormentas: qué dice el informe oficial y qué zonas están en la mira

El parte emitido por el SMN detalla con precisión el comportamiento que tendrá el sistema frontal: "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica importante".

Asimismo, los meteorólogos estiman que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 25 y los 40 milímetros, advirtiendo que dichos registros podrán ser superados de manera puntual en sectores determinados.

Ante la intensidad de los fenómenos pronosticados —especialmente por el peligro que representan las ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h y la posible caída de granizo—, desde los organismos de defensa civil se aconseja a los habitantes de las zonas alcanzadas asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por calles inundadas y mantenerse resguardados en lugares seguros mientras dure el temporal.

Las advertencias también son difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional través de sus diferentes canales de comunicación.

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