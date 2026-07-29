Google Imágenes cumple 25 años: del vestido de JLo a la IA

La evolución y el futuro de Google Imágenes con la IA

El origen de esta plataforma se remonta a febrero del año 2000, cuando la cantante y actriz Jennifer Lopez asistió a los premios Grammy luciendo un icónico vestido verde de Versace. La curiosidad visual del público fue tan abrumadora que los tradicionales enlaces azules ya no eran suficientes: los usuarios querían ver la foto. Así, en julio de 2001, nació oficialmente esta inmensa galería visual para explorar contenidos de toda la red.