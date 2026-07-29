Google Imágenes cumple 25 años: del vestido de JLo a la IA
Al cumplirse 25 años de Google Imágenes, la plataforma evoluciona desde aquel vestido de JLo hasta un ecosistema visual impulsado por inteligencia artificial.
En este mes tan especial, se celebran oficialmente los 25 años del lanzamiento de Google Imágenes, una herramienta revolucionaria que ayudó a millones de personas a encontrar lo que imaginan. La plataforma permitió visualizar descripciones y darle un sentido completamente nuevo a lo que vemos en el día a día.
La evolución y el futuro de Google Imágenes con la IA
El origen de esta plataforma se remonta a febrero del año 2000, cuando la cantante y actriz Jennifer Lopez asistió a los premios Grammy luciendo un icónico vestido verde de Versace. La curiosidad visual del público fue tan abrumadora que los tradicionales enlaces azules ya no eran suficientes: los usuarios querían ver la foto. Así, en julio de 2001, nació oficialmente esta inmensa galería visual para explorar contenidos de toda la red.
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Con el paso del tiempo, la herramienta dejó de ser un simple buscador de fotos para convertirse en un ecosistema integral. En 2009, se introdujo la búsqueda de Imágenes Similares, y para 2018, Google Lens revolucionó el mercado tecnológico al transformar la cámara del teléfono celular en un poderoso buscador capaz de identificar objetos y traducir textos en tiempo real.
Los impresionantes avances continuaron con la llegada de la Multibúsqueda en 2022 y la novedosa función Busca con un círculo en 2024, disponible en la actualidad en más de 580 millones de dispositivos Android. Ya en el año 2026, las innovaciones permiten realizar consultas multimodales de enorme complejidad, analizando varios elementos de una foto de forma simultánea a través de una barra de búsqueda sumamente inteligente.
De cara al futuro cercano, en las próximas semanas los usuarios comenzarán a acceder a una página principal rediseñada con una galería inmersiva. Además, gracias al modelo más reciente denominado Nano Banana, la compañía integrará la generación de imágenes directamente en los resultados, permitiendo crear recursos visuales desde cero y a medida.
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